Независимое издание "Астра" приостанавливает работу

Независимое издание "Астра", которое появилось после полномасштабного вторжения России в Украину, приостанавливает работу из-за нехватки средств. Об этом сообщила его создательница Анастасия Чумакова.

Чумакова рассказала, что изданию пришёл большой налоговый сбор, который команда покрыть не может. "Я вся в долгах и уже два года живу в палатке, моё здоровье значительно ухудшилось", – пишет Чумакова, добавляя, что не может купить себе страховку, а её коллеги по "Астре" вынуждены подрабатывать, чтобы обеспечить себя.

На работу "Астра" собирала пожертвования, продавала рекламу и получила один грант на 14 тысяч евро от европейского фонда, который поддерживает независимую журналистику, рассказывала Чумакова в подкасте "Давай голосом".

Некоторые предложения финансовой помощи издание отклонило из-за "условий, противоречащих принципам свободы слова и независимой журналистики". Кроме того, по словам Чумаковой, некоммерческие организации по поддержке медиа раздают гранты по знакомству, а не по показателям эффективности.

Чумакова отметила, что хотела бы продолжать делать "Астру", и верит, что она вновь расцветёт. "Это случится тогда, когда я найду достаточные для обеспечения полноценной работы редакции средства без всякий условий (либо, что вероятнее, когда заработаю эти средства на какой-то другой работе)", – пишет Чумакова.

В числе прочего "Астра" нашла на оккупированных украинских территориях более десятка подвалов, в которые российское командование сажает военных за отказ идти на фронт.