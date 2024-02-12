Стали известны имена моряков, пропавших без вести на "Новочеркасске"

Стали известны имена четырёх моряков, которые служили на большом десантном корабле "Новочеркасск" и считаются пропавшими без вести после ракетного удара ВСУ по порту Феодосии. Родственники военнослужащих не могут добиться от Министерства обороны России информации об их судьбе. Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

Журналисты нашли имена моряков в социальной сети "Одноклассники". Речь идет о 22-летнем Никите Дружинине и 26-летнем Владиславе Лапко из Севастополя, 25-летнем Василии Шевченко из Ростовской области и 33-летнем Алексее Ушакове.

Сестра одного из моряков заявила в комментарии для "Можем объяснить", что Минобороны ничего не сообщает родственникам пропавших военнослужащих. Близкие моряков в своих постах в соцсетях надеются, что они выжили и могут находиться в коме в ожоговых центрах "под чужими фамилиями".

В конце января была официально подтверждена гибель одного из моряков большого десантного корабля "Новочеркасск". На сайте гимназии имени Пушкина из российского города Шахты (Ростовская область) появилась информация старшем матросе Игори Мещерякове, который окончил это учебное заведение в 2017 году. "С августа 2021 года проходил службу в 197й бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК "Новочеркасск" в звании матрос", – говорится в сообщении. Там же указывается, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года – в день ракетного удара по Феодосии – и отмечается, что посмертно он награжден Орденом Мужества.

26 декабря 2023 года после удара украинских сил по Феодосийскому порту в аннексированном Крыму, по данным украинской стороны, был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск". В Минобороны России признали факт удара по кораблю. О пострадавших или погибших российское военное ведомство не сообщало. Спутниковые снимки и свидетельства очевидцев свидетельствуют о том, что корабль фактически был уничтожен.

В сети появились немногочисленные объявления родственников моряков, которые пытаются найти своих близких. СМИ называли несколько фамилий, среди которых и матросы срочной службы. По данным телеграм-канала Astra, без вести пропавшими числятся 33 моряка "Новочеркасска", а всего на борту их могло быть 77. Официальных данных по-прежнему нет.