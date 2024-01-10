Мобилизованного, записавшего обращение к Путину, посадили в "яму"

Российского мобилизованного Александра Шпилевого, который ранее обратился к Владимиру Путину с призывом закончить войну, посадили в "яму для отказников". Об этом пишет издание Astra и телеграм-каналы со слов родственников военнослужащего.

В конце 2023 года Шпилевой записал видеообращение к президенту России, в котором призывал его прекратить войну в Украине.

"Слава Богу, Саша жив. Но находится в сложной ситуации. Телефон забрали. Его держат где-то. Связи нет. Посадили в яму, как вы и предполагали", — сообщил один из родственников Шпилевого.

27-летний кладовщик из Воронежа Александр Шпилевой был мобилизован и попал в Украину в январе 2023 года. 19 декабря он опубликовал видеообращение к Путину, в котором утверждал, что мобилизованные россияне хотят окончания войны и возвращения домой. Также он говорил о нарушениях прав мобилизованных и произволе командиров.

Шпилевой записал видеообращение, находясь в отпуске. После того, как он вернулся в зону боевых действий, связь с ним пропала. 7 января телеграм-канал "Дневник казака" сообщил, что он был помещён в так называемую "яму", позже эту информацию подтвердили другие источники.

"Ямами" называют помещения, куда, по свидетельствам очевидцев, командование воюющих в Украине российских частей самовольно отправляет военных за те или иные провинности. Часто это действительно ямы в земле или подвалы. Условия содержания там близки к пыточным.

Ранее журналисты издания Astra опубликовали список из 16 таких "ям", подвалов и бараков на подконтрольной российским войскам территории Луганской, Донецкой и Харьковской областей Украины. "Важные истории" и группа Conflict Intelligence Team сообщали о таких же помещениях на территории России, где военные проходят подготовку перед отправкой в Украину. По сведениям журналистов, там содержат военнослужащих, совершивших проступки по службе, в том числе отказавшихся выполнять приказ или критиковавших командование.