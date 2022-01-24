Нидерландский сенатор Тини Кокс стал новым председателем ПАСЕ

Нидерландский сенатор Тини Кокс был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год, сообщает пресс-служба ПАСЕ в официальном Twitter-аккаунте.
За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева – получила 80 голосов.
Тини Кокса называют пророссийским политиком: он поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того, как Россия была лишена права голоса.
Кокс заявил, что будет придерживаться линии своего предшественника Хенрика Дамса. "Смена председателя не означает смены курса, взятого не так давно. В прошлом году мы приняли резолюцию по стратегическим приоритетам Совета Европы, которая уже четко определила нашу повестку на ближайшие годы", – обещал новоизбранный председатель.
- Тини Кокс родился в 1953 году в Нидерландах. В 1973 году Кокс закончил экономико-правовую программу обучения в Школе высшей экономики и административных наук в Эйндховене, в 1975 году получил степень бакалавра права в Тилбургском университете. В 1993 году Кокс стал генеральным секретарем Социалистической партии Нидерландов. С 2003 года возглавляет партийную фракцию в Сенате Нидерландов, а также стал членом голландской делегации в ПАСЕ.
- Президент ПАСЕ избирается на один год. Он руководит бюро ассамблеи: готовит повестку дня для сессий и определяет вопросы для разработки докладов.
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