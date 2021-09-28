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Политика

"Ассамблея парламентариев, а не узурпаторов"

Члены российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий (слева), Петр Толстой и Светлана Журова

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко и российский политик Владимир Кара-Мурза призывают ПАСЕ не подтверждать полномочия российской делегации в январе 2022 года.

В Страсбурге на этой неделе депутаты европейских парламентов собрались на очередную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россиян среди них нет: они участвуют в сессии по видеосвязи. В ЕС не зарегистрирована российская вакцина "Спутник V", и французские власти предписали всем членам российской делегации передвигаться только между отелем и зданием, где проходит ассамблея. Организаторы сессии, в свою очередь, подтвердили, что внутри здания проблем не будет: на мероприятиях могут присутствовать люди, вакцинированные "Спутником". Глава делегации Петр Толстой с возмущением отверг такие правила и заявил, что Россия будет "следить" за работой сессии ПАСЕ "дистанционно". Для некоторых из россиян это был редкий шанс легально попасть в Европу – членами делегации, к примеру, являются находящиеся под санкциями ЕС вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Несмотря на то что основная тема этой сессии ПАСЕ – экология, о России здесь снова говорят: в связи с выборами в Госдуму, которые оппозиция считает сфальсифицированными, из-за "Северного потока – 2" (в том числе в связи с экологическими аспектами этого проекта), из-за спровоцированного Россией рекордного роста цен на газ, а также в связи с Алексеем Навальным, который продолжает находиться в тюрьме и во вторник стал обвиняемым по очередному уголовному делу.

В понедельник группа европейских депутатов "Обновить Европу" номинировала Навального на вручаемую Европарламентом премию Сахарова. Оппозиционный политик, как показали независимые расследования, в конце 2020 года был отравлен веществом "Новичок" – той же группой сотрудников ФСБ, которая, как выяснилось позже, следила за другим российским оппозиционным политиком, Владимиром Кара-Мурзой, дважды сталкивавшимся с симптомами отравления.

Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза

Кара-Мурза в начале недели прилетел на сессию ПАСЕ по приглашению группы депутатов, чтобы рассказать о том, как в России прошли выборы в Госдуму.

"Я сделал то, о чем меня попросили: рассказал о том, как у нас проходили так называемые парламентские выборы, о том, что значительная часть оппозиционных кандидатов, причем ярких и потенциально самых сильных оппозиционных кандидатов, к выборам не была допущена вообще; о трехдневном голосовании, о принуждении бюджетников, об организованных подвозах на избирательные участки, о вбросах, о переписывании протоколов, об электронном голосовании. Обо всем том, что, в принципе, хорошо известно – но европейские депутаты хотели это услышать от человека, который видел все собственными глазами. Единственный возможный вывод, который следует из моего рассказа, – это вывод о непризнании полномочий так называемой "российской делегации". Это Парламентская ассамблея Совета Европы, это ассамблея парламентариев, а не узурпаторов и самозванцев. Если в России нет честных свободных справедливых легитимных выборов, это значит, что нет и легитимных парламентариев", – сказал Владимир Кара-Мурза Радио Свобода.

В понедельник российские информационные агентства и прокремлевские СМИ не без ноток удовлетворения сообщили о том, что на этой сессии ПАСЕ отказалась от проведения дебатов еще по одному чувствительному для России вопросу – о соблюдении в аннексированном Крыму прав коренных народов, в том числе крымских татар.

По словам депутата Верховной рады Украины и члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, причина того, что эти дебаты не состоятся, – исключительно техническая: украинская сторона слишком поздно подала соответствующую заявку в ассамблею, что, в свою очередь, было связано со сроками проведения саммита "Крымская платформа" в Киеве. Вместе с этим Гончаренко, известный своими эмоциональными диалогами с российскими представителями и журналистами в ПАСЕ, также намерен поднять на сессии вопрос о легитимности российской делегации:

"Российские выборы, которые прошли, в том числе и на украинской территории, это международное преступление. В январе 2021 года будут утверждаться полномочия новой российской делегации после парламентских выборов в России. Я обязательно буду поднимать вопрос о том, что нам необходимо оспорить эти полномочия после таких выборов, которые не соответствуют никаким стандартам, да еще и проведены на оккупированной украинской территории с привлечением украинских граждан", – сказал депутат в разговоре с Радио Свобода.

Алексей Гончаренко на трибуне Верховной Рады Украины
Алексей Гончаренко на трибуне Верховной Рады Украины

Помимо этого, говорит Алексей Гончаренко, ему удалось добиться проведения уже во время нынешней сессии ПАСЕ дебатов о ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, а также собрать несколько десятков подписей европейских парламентариев под декларацией о необходимости снижения зависимости Европы от поставок российского газа.

До января Россию будут представлять в Парламентской ассамблее Совета Европы те же люди, что и ранее, – даже с учетом того, что Игорь Лебедев, например, вообще не участвовал в прошедших выборах в Госдуму. Владимир Кара-Мурза напоминает, что в соответствии с регламентом ассамблеи в начале 2022 года будут подтверждаться или не подтверждаться полномочия делегаций в ПАСЕ всех стран – членов Совета Европы, поэтому разговор о легитимности российских представителей в организации надо начинать уже сейчас. Кара-Мурза, впрочем, отдает себе отчет в том, что история отношений ПАСЕ и России свидетельствует не в пользу его инициативы по признанию российских депутатов незаконно избранными:

"Все всё понимают. Люди следят за новостями. Люди видят, что происходит, всё прекрасно знают и про недопуск оппозиционных кандидатов, и про все эти недавние новые так называемые законы об экстремистах, и так далее. Как при Владимире Путине в России организовываются выборы, все знают, но при этом раньше поведение ПАСЕ было нелогичным. С одной стороны, говорилось о том, что нормальных выборов нет, а с другой стороны, признавались полномочия так называемых депутатов, которые стали результатом этих выборов. Я хотел бы надеяться, что в ходе предстоящей январской сессии Парламентская ассамблея поступит не только в соответствии с принципами, но и в соответствии с элементарной логикой. Не секрет, что многие политики на Западе готовы закрывать глаза на принципы, готовы закрывать глаза на ценности, исходя из realpolitik, а иногда исходя и из какой-то вполне конкретной личной выгоды.

Я думаю, все помнят еще так называемый "Азербайджан-гейт" в стенах Совета Европы, когда представители азербайджанского режима просто раздавали деньги, в прямом смысле слова, наличностью, в коридорах Дворца Европы. Кто-то же их брал, кто-то же следовал этим указаниям? Поэтому возможно всё. Еще 40 лет назад Владимир Буковский, говоря о своих первых впечатлениях от жизни на Западе, сказал, что "для многих западных политиков возможность пожарить утренний бекон на советском газе значительно важнее каких-то там прав человека". К сожалению, в этом смысле за прошедшие десятилетия мало что изменилось. Поэтому, да: конечно, в Парламентской ассамблее Совета Европы много людей, которых называют "попутчиками" Кремля, "путинферштейерами" ("понимающими Путина" – нем.), "полезными буржуазными идиотами" – называйте как угодно, смысл от этого не меняется. Но для меня важнее все-таки то, что и в политике западных стран, и конкретно здесь, в ПАСЕ, есть люди, для которых принципы не менее важны, чем realpolitik, и для которых права человека не менее важны, чем возможность поджарить свой утренний бекон".

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