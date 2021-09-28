Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко и российский политик Владимир Кара-Мурза призывают ПАСЕ не подтверждать полномочия российской делегации в январе 2022 года.

В Страсбурге на этой неделе депутаты европейских парламентов собрались на очередную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россиян среди них нет: они участвуют в сессии по видеосвязи. В ЕС не зарегистрирована российская вакцина "Спутник V", и французские власти предписали всем членам российской делегации передвигаться только между отелем и зданием, где проходит ассамблея. Организаторы сессии, в свою очередь, подтвердили, что внутри здания проблем не будет: на мероприятиях могут присутствовать люди, вакцинированные "Спутником". Глава делегации Петр Толстой с возмущением отверг такие правила и заявил, что Россия будет "следить" за работой сессии ПАСЕ "дистанционно". Для некоторых из россиян это был редкий шанс легально попасть в Европу – членами делегации, к примеру, являются находящиеся под санкциями ЕС вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Несмотря на то что основная тема этой сессии ПАСЕ – экология, о России здесь снова говорят: в связи с выборами в Госдуму, которые оппозиция считает сфальсифицированными, из-за "Северного потока – 2" (в том числе в связи с экологическими аспектами этого проекта), из-за спровоцированного Россией рекордного роста цен на газ, а также в связи с Алексеем Навальным, который продолжает находиться в тюрьме и во вторник стал обвиняемым по очередному уголовному делу.

В понедельник группа европейских депутатов "Обновить Европу" номинировала Навального на вручаемую Европарламентом премию Сахарова. Оппозиционный политик, как показали независимые расследования, в конце 2020 года был отравлен веществом "Новичок" – той же группой сотрудников ФСБ, которая, как выяснилось позже, следила за другим российским оппозиционным политиком, Владимиром Кара-Мурзой, дважды сталкивавшимся с симптомами отравления.

Кара-Мурза в начале недели прилетел на сессию ПАСЕ по приглашению группы депутатов, чтобы рассказать о том, как в России прошли выборы в Госдуму.

"Я сделал то, о чем меня попросили: рассказал о том, как у нас проходили так называемые парламентские выборы, о том, что значительная часть оппозиционных кандидатов, причем ярких и потенциально самых сильных оппозиционных кандидатов, к выборам не была допущена вообще; о трехдневном голосовании, о принуждении бюджетников, об организованных подвозах на избирательные участки, о вбросах, о переписывании протоколов, об электронном голосовании. Обо всем том, что, в принципе, хорошо известно – но европейские депутаты хотели это услышать от человека, который видел все собственными глазами. Единственный возможный вывод, который следует из моего рассказа, – это вывод о непризнании полномочий так называемой "российской делегации". Это Парламентская ассамблея Совета Европы, это ассамблея парламентариев, а не узурпаторов и самозванцев. Если в России нет честных свободных справедливых легитимных выборов, это значит, что нет и легитимных парламентариев", – сказал Владимир Кара-Мурза Радио Свобода.

В понедельник российские информационные агентства и прокремлевские СМИ не без ноток удовлетворения сообщили о том, что на этой сессии ПАСЕ отказалась от проведения дебатов еще по одному чувствительному для России вопросу – о соблюдении в аннексированном Крыму прав коренных народов, в том числе крымских татар.

По словам депутата Верховной рады Украины и члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, причина того, что эти дебаты не состоятся, – исключительно техническая: украинская сторона слишком поздно подала соответствующую заявку в ассамблею, что, в свою очередь, было связано со сроками проведения саммита "Крымская платформа" в Киеве. Вместе с этим Гончаренко, известный своими эмоциональными диалогами с российскими представителями и журналистами в ПАСЕ, также намерен поднять на сессии вопрос о легитимности российской делегации:

"Российские выборы, которые прошли, в том числе и на украинской территории, это международное преступление. В январе 2021 года будут утверждаться полномочия новой российской делегации после парламентских выборов в России. Я обязательно буду поднимать вопрос о том, что нам необходимо оспорить эти полномочия после таких выборов, которые не соответствуют никаким стандартам, да еще и проведены на оккупированной украинской территории с привлечением украинских граждан", – сказал депутат в разговоре с Радио Свобода.

Помимо этого, говорит Алексей Гончаренко, ему удалось добиться проведения уже во время нынешней сессии ПАСЕ дебатов о ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, а также собрать несколько десятков подписей европейских парламентариев под декларацией о необходимости снижения зависимости Европы от поставок российского газа.

До января Россию будут представлять в Парламентской ассамблее Совета Европы те же люди, что и ранее, – даже с учетом того, что Игорь Лебедев, например, вообще не участвовал в прошедших выборах в Госдуму. Владимир Кара-Мурза напоминает, что в соответствии с регламентом ассамблеи в начале 2022 года будут подтверждаться или не подтверждаться полномочия делегаций в ПАСЕ всех стран – членов Совета Европы, поэтому разговор о легитимности российских представителей в организации надо начинать уже сейчас. Кара-Мурза, впрочем, отдает себе отчет в том, что история отношений ПАСЕ и России свидетельствует не в пользу его инициативы по признанию российских депутатов незаконно избранными:

"Все всё понимают. Люди следят за новостями. Люди видят, что происходит, всё прекрасно знают и про недопуск оппозиционных кандидатов, и про все эти недавние новые так называемые законы об экстремистах, и так далее. Как при Владимире Путине в России организовываются выборы, все знают, но при этом раньше поведение ПАСЕ было нелогичным. С одной стороны, говорилось о том, что нормальных выборов нет, а с другой стороны, признавались полномочия так называемых депутатов, которые стали результатом этих выборов. Я хотел бы надеяться, что в ходе предстоящей январской сессии Парламентская ассамблея поступит не только в соответствии с принципами, но и в соответствии с элементарной логикой. Не секрет, что многие политики на Западе готовы закрывать глаза на принципы, готовы закрывать глаза на ценности, исходя из realpolitik, а иногда исходя и из какой-то вполне конкретной личной выгоды.

Я думаю, все помнят еще так называемый "Азербайджан-гейт" в стенах Совета Европы, когда представители азербайджанского режима просто раздавали деньги, в прямом смысле слова, наличностью, в коридорах Дворца Европы. Кто-то же их брал, кто-то же следовал этим указаниям? Поэтому возможно всё. Еще 40 лет назад Владимир Буковский, говоря о своих первых впечатлениях от жизни на Западе, сказал, что "для многих западных политиков возможность пожарить утренний бекон на советском газе значительно важнее каких-то там прав человека". К сожалению, в этом смысле за прошедшие десятилетия мало что изменилось. Поэтому, да: конечно, в Парламентской ассамблее Совета Европы много людей, которых называют "попутчиками" Кремля, "путинферштейерами" ("понимающими Путина" – нем.), "полезными буржуазными идиотами" – называйте как угодно, смысл от этого не меняется. Но для меня важнее все-таки то, что и в политике западных стран, и конкретно здесь, в ПАСЕ, есть люди, для которых принципы не менее важны, чем realpolitik, и для которых права человека не менее важны, чем возможность поджарить свой утренний бекон".