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Нидерланды приостановят выдачу убежища спасающимся от мобилизации

Иллюстративная фотография

Службы иммиграции и натурализации Нидерландов заявила, что не будет принимать никаких решений по заявлениям о предоставлении убежища от российских призывников, которые отказались от военной службы. Об это говорится на сайте ведомства.

Речь идёт о гражданах России в возрасте от 18 до 27 лет. Ведомство уточняет, что не располагает достаточной информацией о том, заставляют ли российских призывников участвовать в войне в Украине. Текущий отчет о положении дел в армии России был подготовлен до начала полномасштабного вторжения. Новый отчёт Нидерланды ожидают получить в первом квартале 2023 года, после чего, возможно, решение о предоставлении убежища изменится.

Аналогичные рекомендации касаются тех россиян, которые бежали из страны, избегая мобилизации. Служба иммиграции Нидерландов временно не будет принимать решений о предоставлении им убежища, поскольку 31 октября 2022 года Министерство обороны России заявило о прекращении мобилизации.

Россиянам, которые уже приехали в Нидерланды и подали соответствующее заявление, рекомендуется не покидать страну. Депортировать их не будут.

Мораторий не распространяется на дезертировавших российских профессиональных военнослужащих. Решение о предоставлении им убежища может приниматься от 18 до 21 месяца с момента подачи заявления.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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