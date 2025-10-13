Ссылки для упрощенного доступа

Нидерланды взяли под контроль одного из крупнейших в мире производителей чипов

Правительство Нидерландов перевело под временный контроль государства производителя чипов Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech Technology. Это объяснено необходимостью сохранить "важнейшие технологические знания и возможности" для защиты "безопасности Нидерландов и Европы".

Решение принято в рамках редко применяемого закона, позволяющего стране вмешиваться в работу частных компаний, если под грозой находятся поставки жизненно важных товаров, передаёт AP. Закон позволяет правительству блокировать или отменять решения Nexperia, чтобы сохранить в Европе ключевое производство.

Nexperia — один из крупнейших в мире поставщиков чипов для автомобильной промышленности, станкостроения, бытовой и потребительской электроники. Владеющая компанией китайская Wingtech Technology в декабре попала в список предприятий, находящихся под экспортным контролем США.

