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Брюссель расследует использование оружия бельгийского производства в рейдах в Россию

Бойцы легиона "Свобода России" с винтовками FN SCAR

Правительство Бельгии обратится за разъяснениями к Украине по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались для рейдов на российскую территорию. Об этом 5 июня заявил в эфире Radio 1 премьер-министр страны Александр Де Кроо.

В комментарии Франкоязычному бельгийскому радио и телевидению де Кроо заявил, что анализ ситуации с использованием оружия ведётся министерством обороны и его разведывательными службами. "Правила чёткие: конечно, наше оружие, которое поставляется в Украину, предназначено для оборонительных целей на украинской территории", — отметил он.

Ранее бельгийские винтовки FN SCAR были замечены на видео и фотографиях рейдов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области.

Подразделения были сформированы на территории Украины, однако после начала рейдов на российскую территорию Киев даёт понять, что военнослужащие подразделений не входят в регулярный состав ВСУ.

Газета Le Soir отмечает, что передача бельгийского оружия не ВСУ может нарушать контракт на поставку.

"Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты их территории и населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах. Поэтому это оружие не разрешено для отдельных групп с внутрироссийскими целями", — заявил высокопоставленный источник издания.

  • Ранее газета The Washington Post отмечала, что на фото- и видео-снимках рейдов замечена техника, поставленная из США. Вашингтон официально выступает против использования своего оружия на территории России. Представитель "Легиона", бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв заявил газете, что оружие было захвачено у российских военных, которые раньше захватили его у украинской армии. Никаких доказательств этому представлено не было.

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