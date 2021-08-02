Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении

Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. На этот пост его выдвинула правящая партия "Гражданский договор" в первый день работы нового парламента.

У Пашиняна есть 15 дней на то, чтобы сформировать кабинет министров. Претендентов должны утвердить депутаты. СМИ пишут, что у Пашиняна вряд ли возникнут сложности, так как его сторонники получили две трети мест в новом парламенте.

Представители оппозиции пришли на заседание парламента в майках с надписью "политзаключенные" и фотографиями оппозиционеров, которых арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Оппоненты правящей партии считают их преследование политическим.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в июне. Они стали результатом политического кризиса из-за мирного соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Противники Пашиняна винят его в поражении. После заключения перемирия в ноябре прошлого года в стране начались массовые акции протеста против премьера. Сторонники Пашиняна считают, что ответственность за поражение несут и прежние руководители страны, в том числе экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян.