Нижегородца задержали по обвинению в участии в Штабе Навального

Под Нижним Новгородом задержали местного активиста Михаила Шарыгина по обвинению в участии в Штабе Навального. Видео с его задержанием опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки".

Сообщается, что Шарыгин пытался вовлечь земляков в деятельность Штаба Навального, которую российские власти считают экстремистской, чтобы дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами в России. Делал он это, как утверждается, "по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа".

Против нижегородца возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе. В ходе обыска его квартиры были обнаружены предметы с символикой ФБК и Штаба Навального, а также более десяти тысяч долларов, следует из опубликованного видео.

Задержание Шарыгина подтвердили "Коммерсанту" его родственники. По сведениям газеты, Шарыгин репостил сообщения Штаба Навального, в которых предлагал вступить в него или поддержать. Когда были сделаны эти публикации, не уточняется.

Меру пресечения активисту изберут завтра, 15 февраля.

В 2020 году Шарыгина оштрафовали на 400 тысяч рублей по статье о призывах к терроризму из-за комментария с предложением "взорвать забор" вокруг незаконной стройки, из-за которого скорая не смогла проехать к пациенту. Тогда активист говорил, что, по мнению ФСБ, он "хронически страдает критикой власти".