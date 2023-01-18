Нобелевского лауреата Марию Рессу оправдали по делу о неуплате налогов

Апелляционный налоговый суд Филиппин оправдал лауреата Нобелевской премии мира и генерального директора издания Rappler Марию Рессу по делу об уклонении от уплаты налогов.

Обвинения были выдвинуты в 2018 году прошлым правительством президента Родриго Дутерте. Марию Рессу обвинили в уклонении от уплаты налогов при привлечении капитала через партнерство с иностранными инвесторами в лице компаний North Base Media и Omidyar. Арбитражный суд Филиппин тогда постановил, что выдача депозитарных расписок иностранным инвесторам может расцениваться как форма иностранного контроля. Согласно филиппинским законам, иностранцы не имеют права владеть местными медиа.

Ресса не признала себя виновной и назвала дело против неё и издания Rappler политическим.

Издание Rappler было создано Марией Рессой в 2012 году. Оно критически освещало работу администрации президента Родриго Дутерте. Власти Филиппин неоднократно пытались заставить Rappler самоликвидироваться, но портал продолжает работать.

В июне 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин подтвердила своё решение 2018 года отозвать свидетельство о регистрации Rappler. Официальная причина – нарушение Rappler "конституционных и законодательных ограничений на иностранную собственность в СМИ". Ресса заявила, что Rappler не собирается закрываться, а решение властей будет обжаловано.