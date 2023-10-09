Премию Нобеля по экономике вручили за работы о женщинах на рынке труда

Нобелевскую премию по экономике 2023 года получила американская экономистка Клаудия Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Голдин собрала данные более чем за 200 лет, чтобы продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Среди прочего, её исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда.

Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

"Статьи Голдин очень интересно читать – это история человеческого капитала, то есть образования и технологий в XX веке", – писал о возможных лауреатах премии российский экономист Константин Сонин ещё в 2020 году.

Среди работ Голдин он отмечает её исследование о том, как изменился отбор женщин в оркестры, когда прослушивание стало "слепым". Процент выбранных музыканток стал больше.