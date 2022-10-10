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Бывший председатель федерального резерва США удостоен Нобелевской премии по экономике

Бен Бернанке

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, экономисты Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг удостоены премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2022 году. Церемония объявления лауреатов прошла в Стокгольме 10 октября.

Учёные отмечены за исследование банков и финансовых кризисов. Отмечается, что их работы в этой области заложили фундамент таких исследований ещё в ранних 1980-х годах. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что их работы показали, почему для экономики стран жизненно важно избегать краха банков.

В сообщении комитета говорится, что работы Даймонда и Дибвига показали важность банков как посредников между владельцами сбережений и инвестициями. В них же теоретически обосновывается уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовый изъятие денег и банк рушится.

Бернанке анализировал причины и последствия Великой депрессии в США. В его работах показывается, как массовые бегства вкладчиков из банков стали решающим фактором в том, что кризис оказался таким глубоким и продолжительным. Когда банки рухнули, была утеряна собранная ими информация о заёмщиках, что сократило возможности будущих продуктивных инвестиций, говорится в тексте.

  • Премия по экономике не входит в число традиционных Нобелевских премий, вручаемых по завещанию Альфреда Нобеля. Её учредил и финансирует Банк Швеции.
  • Бернанке был председателем ФРС, фактически исполняющего роль Центробанка в США, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. На время его руководства резервной системой пришёлся ипотечный кризис в США 2007 года, который перерос в мировой экономический кризис-2008. Он был идеологом проведения политики количественного смягчения, выведшей США из кризиса.

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