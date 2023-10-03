Нобелевскую премию по физике дали за методы изучения электронов

Нобелевскую премию 2023 года по физике присудили за экспериментальные методы изучения динамики электронов в веществе. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Награду получили учёные Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье из университетов США, Германии и Швеции соответственно.
Эксперименты лауреатов позволили получить чрезвычайно короткие импульсы света, измеряемые аттосекундами – в квинтиллион (в этом числе восемнадцать нулей) раз меньшие секунды, которые можно использовать для измерения очень быстрых процессов. Как раз таких, как перемещения электронов или изменения их энергии.
- Вчера, 2 октября, вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие, которое помогло создать вакцину против COVID-19.
- Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию. В этом году она составляет 11 миллионов шведских крон, или около 994 тысяч долларов. Награду могут разделить до трёх человек, а премия мира может присуждаться группам.
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