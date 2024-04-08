Ночью над Украиной сбили ракету и 17 беспилотников

В ночь на 8 апреля Россия выпустила по Украине управляемую ракету Х-59 и 24 беспилотника типа "Шахед", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракету удалось сбить над Днепропетровской областью, 17 дронов – над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.

В Одессе есть попадание в логистически-транспортный объект, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Обломками сбитого дрона повреждена АЗС, добавил он. Пострадавших нет.

В Николаевской области обломками беспилотника повредило линии электропередач. В результате без света остались 14 населённых пунктов, ещё один обесточен частично, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Никто не пострадал.

Администрация Звягеля Житомирской области сообщила, что дрон попал в объект городской инфраструктуры. Власти предупредили об угрозе загрязнения воздуха. Жителям рекомендовано оставаться дома и закрыть окна. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Жертв, как сообщается, нет.