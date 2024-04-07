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Белгородской губернатор заявил о гибели девушки в ходе атаки БПЛА

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Белгородской области в ходе отражения воздушной атаки в селе Шагаровка погибла девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ответственность за атаку Гладков возложил на ВСУ. По его данным, осколки беспилотника попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. От полученных ран девушка скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи, пишет Гладков в телеграм-канале. Также, по его словам, четыре человека пострадали, в том числе два ребенка.

Ранее в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе сообщалось о ракетной угрозе. Минобороны России 7 апреля заявило об уничтожении 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

  • В последние недели в ответ на российское вторжение в Украину Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Российские власти обвиняют в ударах Украину и сообщают об отражении её атак. Есть разрушения и жертвы. Киев это не комментирует.

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