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Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди

Иллюстративное фото

В ночь на 19 ноября российская армия снова атаковала Запорожье. Ракеты попали в объект инфраструктуры и жилые дома. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщили глава Запорожской области Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам Куртева, объект инфраструктуры атаковали пятью ракетами, после чего на предприятии возник пожар. В то время там находились работники – они могли оказаться под завалами. Из-за ракетных ударов половина одного городского района осталась без теплоснабжения. Ночью температура в Запорожье опускается до 1°C.

Позже Куртев добавил, что в результате обстрелов пострадали и жилые дома. Масштаб разрушений устанавливается.

После ночных атак в Запорожье рано утром вновь звучала тревога.

В результате предыдущего обстрела Запорожской области погибли девять человек, в том числе два подростка.

Россия гибель мирных жителей не комментировала.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
  • Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
  • В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
  • По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
  • В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.

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