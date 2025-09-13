Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Ночные удары России по Украине

Ракетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер"
Слушать
49 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В ночь на 13 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" и 164 ударными беспилотниками разных типов, в том числе Shahed и "Гербера", сообщает в пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для отражения воздушного нападения со стороны России привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 137 дронов на севере, юге, востоке и в центре Украины, сообщили военные.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в 3 локациях", – говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Материалы по теме

Вторжение российских дронов в Польшу
Embed
Вторжение российских дронов в Польшу

No media source currently available

0:00 0:25:32 0:00

Вторжение российских дронов в Польшу

Реакция НАТО


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG