Ночные удары России по Украине

В ночь на 13 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" и 164 ударными беспилотниками разных типов, в том числе Shahed и "Гербера", сообщает в пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для отражения воздушного нападения со стороны России привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 137 дронов на севере, юге, востоке и в центре Украины, сообщили военные.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в 3 локациях", – говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.