В Ярославской области 8 августа полицейские без объяснения причин остановили машину с Натальей Поповой и ее мужем Артемом, выволокли обоих на землю, избили и незаконно удерживали до середины следующего дня. Против Артема сфабриковали административное дело, против Натальи – не успели: ее вовремя забрал адвокат. За два месяца, прошедших с момента подачи заявления о преступлении, уголовное дело не возбуждено, а сотрудники полиции, которые издевались над ними, даже не отстранены от работы.

Текст: проект "Окно"

Вечером 8 августа 43-летняя Наталья Попова и ее гражданский супруг Артем Старков (он попросил изменить свою фамилию) были на даче и уже собирались домой, в Углич. Вдруг на телефон Натальи позвонил их общий знакомый Роман – он рассказал, что заблудился в лесу и попросил приехать за ним, подвезти до остановки общественного транспорта.

– Мы с мужем, естественно, собрались, поехали, так как они знакомы, общаются, – рассказывает Наталья.

Романа они нашли километрах в 50-ти от Углича. Он рассказал, что зашел в лес и вдруг услышал стрельбу. Побежал, а уже стемнело, в результате заблудился, вышел из леса в незнакомом месте и позвонил Наталье и Артему.

По дороге Роман сказал, что в деревне Глебово – полиция. Зачем – неизвестно. Наталье стало любопытно.

– Мы деревню эту знаем. Я говорю мужу: давай заедем, посмотрим, по пути все равно, заодно в туалет сходим. Подъезжаем, и я вижу эвакуатор. А в деревне никогда эвакуатора не было. Я, конечно, очень удивилась, так как мы знаем эту деревню, никогда в жизни такого там не было.

"Вся деревня слышала, как его избивали"

В деревне Глебово Большесельского района Ярославской области нет ни школы, ни магазина, ни асфальта, ни уличного освещения, только огороды и лес вокруг. Типичная "дачная деревня": вдоль узкой улицы разбросаны с десяток домов, из них только в трех есть постоянные жители. Впрочем, вечером 8 августа люди в деревне были – и теперь они свидетельствуют в суде против полицейских.

– Я потихонечку ехала – это деревня все-таки. И только я затормозила, даже опомниться не успела, как раскрылись двери и подлетели люди в масках, – рассказывает Наталья. – Я даже не помню, как успела отстегнуть ремень – мне кажется, если бы я не отстегнула, меня вырвали бы вместе с ремнем, настолько все быстро происходило!

Наталью вытащили с водительского места, швырнули на землю, она ударилась головой – потом болела челюсть. Поставили к машине, "руки за голову, не поворачивайся". Она успела заметить, как со второго сиденья вытащили Артема, повалили на землю и надели на него наручники.

– Крики какие-то, ор непонятный. Я вижу много людей – все в масках, все в бронежилетах, в костюмах защитных. Я спрашиваю, что происходит. Мне говорят: не поворачивайся. И тут мужа начинают избивать. Прямо вот так, лежачего. А мне начали сразу задавать вопросы: зачем сюда приехала? Я говорю: да в туалет сходить приехала. Мне тут же прилетела пощечина. И я вам скажу, неслабая, потому что у меня отлетела половина ресниц с глаза. У меня наращенные ресницы, и они вылетели вместе со своими. Опять: зачем сюда приехала? Я говорю, в туалет же! Мне еще одна пощёчина прилетает. И начались угрозы: "Да я сейчас тебе наркоты подложу 10 грамм, да ты сядешь". Потом один из них запихнул мне руку в джинсы, в задний карман. И сказал, что, типа, у меня "уже 10 грамм лежит". Представляете, каково это слышать, во-первых, человеку моих лет, а во-вторых, когда ты вообще с этим не сталкивался?! Я обычная мать троих детей. А они мне: ты наркоманка, муж у тебя наркоман! Я тут же сказала: везите меня на медэкспертизу, и мужа тоже, но они этого не сделали. Мужа начали избивать очень сильно. Он кричал так, мне казалось, что там вся деревня слышала.

Их имен силовики не спросили, документы не смотрели, сами не представились. Машину грубо обыскали – выкинули на землю детское кресло, перетряхнули бардачок, вывалили все из сумок на пол. Им так и не сказали, по какому поводу все это происходит, постановления на обыск не было, протокола осмотра тоже.

Потом выяснилось, что полицейских интересует тот самый Роман, которого они подвезли. "Где высадила, давай показывай", – спрашивали они. "Сказали: будем бить мужа до того момента, пока ты не покажешь. Я говорю: хорошо, поедем, я покажу", – вспоминает Наталья. У нее забрали телефон, заставили его разблокировать. Отобрали ключи от машины. За руль сел не известный ей человек в маске, Наталью усадили на заднее сиденье, с ней сели еще двое.

– Меня вообще не отпускали никуда, – рассказывает она. – Мне в туалет приходилось ходить… ну, они, как бы, отворачивались, но, грубо говоря, на вытянутую руку. То ли они думали, что я сбегу, хотя куда бежать, когда их там человек десять было.

На месте полицейские с деловым видом осматривали лес в бинокль, а Наталья сидела и не понимала, что происходит. Боялась, что ее тоже станут бить, чтобы на ее крики вышел откуда-нибудь Роман, но в итоге один из силовиков просто сунул ей телефон и потребовал его набрать. Она позвонила Роману. Сказала, как ей приказали, что "нас взяли". На этом связь оборвалась, и все поехали обратно. Смысл происходящего яснее для Натальи не стал.

"Видимо, в кураж какой-то вошли"

Все это время Наталья Попова боялась не только за себя, но и за мужа. Артем недавно лежал в больнице – неудачно упал, сломал ребро и нос, буквально за неделю до этого его выписали после операции. После ударов он кашлял так, что она боялась, не проткнуло ли ребро легкое. Но ей не дали к нему даже подойти. В деревню приехала еще и дорожно-постовая служба, силовики, которые избивали Артема, и дэпээсники стали спорить, можно или нельзя вскрыть машину Infiniti, которая стояла в деревне. По их разговорам Наталья поняла, что просто так сразу вскрывать машину незаконно, но они все равно это сделали.

Все это время ее держали на заднем сиденье ее собственной машины и пугали.

– "Сейчас мы привезем электрошокер и будем тебя им пытать". Все время говорили про наркотики: сейчас мне их подложат, и мужу подложат, и я уеду на долгое время, – вспоминает Попова. – Вообще это был какой-то кошмар. Такое впечатление, что мы десять человек убили и съели. И прямо здесь, не отходя, нас приняли. Они уже, видимо, в кураж какой-то вошли. Я не знаю, как это объяснить, честно. Но я сделала вывод, что там звери. Там не люди.

В особую ярость полицейский впал, когда на телефон Поповой позвонила подруга Романа, и Наталья ей сказала, что она на громкой связи, звонок оборвался – сеть в деревне слабая.

– Что тут началось… Вы знаете, как он орал? "Ну, всё, ты теперь точно отсюда не уедешь. Ты у меня сегодня сто процентов не выйдешь. Ты сядешь на десять лет. И детей твоих в детский дом сдадим. Надо тебе ноги сломать, руки сломать и голову размозжить". А у него в руке был полицейский шлем, чёрный. Он этим шлемом трясёт, сам в ярости, словами не передать. Мне казалось, что он меня сейчас просто разорвёт на куски, – вспоминает Наталья.

Все это время она думала, что Артем сидит в соседней полицейской машине. Но оказалось, его увезли в райцентр Большое Село, и с трех часов ночи до восьми утра она оставалась в деревне один на один с неадекватными людьми в форме.

Артема она нашла в полицейском отделе Большого Села – он был пристегнут наручниками к лавке.

– Я спрашиваю: почему тебя не отпускают? А он: они меня заставили подписать неповиновение органам полиции. Якобы он им сопротивлялся, крыл матом, не предъявил документы. Говорит: а что мне оставалось делать? Ну, он весь избитый, он еле шёл, – говорит Наталья.

Артема увезли в изолятор на 48 часов. А Наталью продолжали удерживать в полиции, под конвоем выводили в туалет и на перекур. На вопрос, почему не отпускают, говорили только, что "ждем сотрудников" – тех самых, которые были с ними в деревне. По всей видимости, Наталье тоже собирались вменить какое-то правонарушение. Ей по-прежнему не отдавали телефон, не разрешали позвонить ни домой, ни на работу в магазин, где она работает старшим менеджером.

В это время ее уже вовсю разыскивали дети: одному 8, другому 16. Старшая дочь Лера в итоге нашла мать в полиции и вызвала адвоката. Наталью удерживали уже 14 часов.

– Приезжает адвокат, предъявляет им корочки. "У вас, говорит, здесь Наталья Попова, она задержана?" Ему отвечают: нет, не задержана. "Я тогда могу ее забрать, и мы уходим?" Они говорят, что нет. Тогда адвокат говорит: ну, ладно, хорошо, раз вы ее сейчас не отпускаете, давайте мне ручку и листочек, я напишу в прокуратуру, что вы ее удерживаете здесь незаконно. "Ей что-то предъявлено?" – "Нет, не предъявлено" – "На каком основании вы ее сейчас удерживаете?" И только он берет листочек, только мы успели написать фамилию, имя, отчество, как спустился начальник и сказал: все, вы свободны.

Наталья считает, что ей повезло.

– Честно, я молилась Богу. Вот я вам клянусь, что если бы адвокат вовремя не приехал бы, я не знаю, была бы ли я сейчас на свободе… – размышляет Попова. – Где гарантии, что они бы не сделали то, что мне обещали?

"Денег я так и не нашел"

Артема из изолятора забрал другой адвокат. Сутки, которые он отсидел, пошли ему в зачет как наказание по статье 19.3 КоАП РФ – 22 октября он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Судья назначил ему арест 1 сутки и постановил считать его отбытым.

Протокол, составленный на Артема, Большесельский районный суд Ярославской области рассматривал два месяца и все никак не мог решить – наказать избитого или отказать полицейским. Те в суде не скрывали, что применяли силу к задержанному, но на голубом глазу уверяли, что все было по закону. Полицейские настаивают, что он "предпринял попытку выйти из авто, параллельно высказывая угрозы", а "на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал". Суд не принял во внимание ни показания свидетелей, ни тот факт, что протокол составлял сотрудник полиции, которого даже не было на месте. Защита намерена оспаривать решение.

В пользу Артема свидетельствуют жители деревни Глебово. Один из них, Сергей, сам стал жертвой того же полицейского произвола.

– 8 августа 2025 года, приблизительно в 22.30, ко мне постучали в дверь, – рассказывает он. – Постучали, сказали: Сергей, открой. Я открыл, вышел, люди в камуфляже с фонариками, слепя в глаза, втолкнули меня обратно в дом. Начали расспрашивать, где Роман. Говорю: какой Роман, откуда я знаю. Потом выпихнули меня с угрозами из дома, сами там остались, суматоха была, ходили, что-то искали. Я уже ложился спать, был в одной майке. Меня вывели, сказали стоять спиной к двери, руки за спину. Один человек был рядом со мной. Я не видел, стоя спиной, что они там делали. Сказали: давайте электрошокером его – да, были такие предложения.

Когда полицейские ушли и он вернулся в дом, то вскоре услышал шум на улице. Выглянув в окно, увидел знакомый синий Ford и Наталью за рулем.

– И тут же крики. Я увидел, как Артема выволокли, – рассказывает Сергей. – Тут же его начали бить, били долго. И так били, что я все ожидал, что придут сейчас и за меня опять возьмутся. Это сильно давило на психику. Потом Артем избитый весь в наручниках лежал уже возле машины.

Сергей поселился в деревне Глебово пять лет назад и живет очень скромно. Помогает церквям со стройкой, ремонтом, приходы понемногу платят. Когда полицейские из деревни уехали, он обнаружил, что пропали только что заработанные деньги, 14 тысяч рублей, которые лежали на столе.

– У меня всегда лежат деньги на столе под баночкой, они и сейчас вот так лежат. Всегда, никогда не убираются. А сумма была у меня в этот раз – две купюры по пять тысяч рублей, две купюры по две тысячи рублей, происхождение даже могу сказать, откуда. Обнаружил, что их нету. Я думал, может, они завалились куда, упали. Но денег я так и не нашел.

Сергей подал заявление о пропаже денег, и ему сказали, что будет проведена проверка. Но движения по заявлению нет. Зато он сам прошел проверку на полиграфе – подтвердил, что насчет денег говорит правду.

"Я их царьками местными не считаю"

Наталья с Артемом написали заявление о пытках и похищении в Следственный комитет. Выйдя из отдела полиции, они отправились в больницу и зафиксировали побои. Затем несколько дней Наталья фотографировала огромные гематомы, которые постепенно проявлялись на теле мужа.

В заявлении – восемь пунктов, по которым, считают пострадавшие, необходимо провести проверку: превышение должностных полномочий с применением пыток, незаконное лишение человека свободы, неправомерное завладение автомобилем, разбой и др.

12 октября адвокат Ирина Бирюкова, которая представляет интересы потерпевших, обратилась к главе СКР Бастрыкину с требованием изъять материалы проверки из регионального органа в центральный аппарат СК "в связи с грубой волокитой, отсутствием процессуального решения более двух месяцев и игнорированием заявления о применении мер государственной защиты". За два месяца после случившегося в Глебово уголовное дело так и не возбуждено. Полный состав участников избиения – не установлен. А те полицейские, чьи фамилии удалось выяснить (Коваленко А., Путинцев И.Д., Федюкин А.Е.), не отстранены от работы и могут быть угрозой для заявителей.

14 октября Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области представить доклад о ходе проверки.

– Ситуация очевидная, и угличский следователь очень хорошо отработал первоначальный материал. Редко такое встретишь, – говорит Бирюкова. – Из того, что пока нам известно на настоящий момент, полицейские вообще не признают насилие. В суде по делу об административном правонарушении они говорили, что вежливо представились, попросили выйти из машины, показали удостоверения. Хотя при этом были в масках.

Что за рейд был устроен в Глебово, за прошедшие месяцы яснее так и не стало.

– Известно пока только то, что им поступила анонимная информация, что якобы "по лесу ходит мужчина с оружием", – говорит Бирюкова. – На самом деле сейчас уже известно, что у сотрудника полиции Антона Коваленко, который был на задержании, личный конфликт с этим Романом, видимо, он решил его припугнуть таким образом. Наталья и Артем там вообще случайно появились, они в тот вечер не должны были там быть. Им позвонил Роман и попросил подвезти до остановки, так как заблудился в лесу. Они там недалеко живут, подкинули до остановки. Да, Наталье очень повезло, что адвокат успел забрать ее из отдела полиции до протокола.

Антон Коваленко – подполковник полиции, курирует шесть отделов в Ярославской области, его родной брат служит в УФСБ России. И у него действительно был конфликт с Романом, которого подвозили 8 августа Артем и Наталья.

Роману 49 лет, он живет в Ярославле, он рассказал корреспонденту "Окна" свою версию событий.

– 8 августа я приехал в деревню Глебово часов в 5 вечера, пошел за грибами. Походил часа три-четыре. Подхожу к деревне, метрах в 600-700 в кустах услышал треск. Встал, замер – потому что знаю, что в это время ходит много медведей по району. Через минуты две выбежали на меня человек восемь-девять – в камуфляже, в масках, с фонариком на голове. Крикнули: стоять! Открыли стрельбу. Я испугался и сразу убежал в лес. Там я заблудился, – рассказывает Роман.

Поплутав по лесу, он дозвонился до Натальи и Артема, попросил забрать его и довезти до Никульского – это другая деревня в Большесельском районе. Оттуда он сам уехал к другу. По пути Роман рассказал Наталье и Артему про людей, которые напали на него в лесу, но и предположить не мог, что те нападут и на них тоже.

– Они поехали к себе домой. А с утра я узнал, что они заезжали в деревню. Их задержали те же люди, которые на меня напали, – продолжает Роман. – Они мне рассказали, что там был Антон Коваленко, который год назад мне угрожал, что он мне "может подкинуть". Потому что я ему не разрешал охотиться без всяких лицензий. Антон Коваленко – друг брата моей бывшей жены. Он к нему приезжал. Мы там вместе шашлыки делали. Они охотились без лицензии, на этой почве я сказал, что "не надо здесь охотиться", или я могу пожаловаться охотоведу, что они тут устроили беспредел. Он сказал, что "если надо будет, охотоведа уберем". Вел себя по-хамски. На этой почве у меня получился скандал. И он мне начал угрожать. Что "может что-то подкинуть" мне. Все в этом роде.

Роман предполагает, что 8 августа его в лесу поджидали – он уверен, что его телефон стоит на прослушке после конфликта: "Я же кому-то говорил, что я пошел за грибами в лес". С Коваленко он знаком года четыре, но последний раз они общались примерно год назад – как раз когда поссорились по поводу охоты. "А дальше я просто узнал в Следственном комитете, что он меня после этого всего поставил на прослушку. И стал работать по мне", – уверяет Роман.

К нему же полицейские пытались пристегнуть и машину Infiniti, которую вскрывали в Глебово – думали, Роман на ней приехал. Поэтому привезли в деревню своих понятых (на это обратила внимание и Наталья Попова), ломом разбили окно и в результате обыска "обнаружили" там две банки пороха и три патрона. Теперь возбуждено дело по статье 222.1 УК РФ, незаконное хранение боеприпасов, но "по факту" – без подозреваемых. Ни владельцу машины, который находился в тот момент в Ярославле, ни Роману, ни кому-либо еще подозрения не предъявлены. Машина с разбитым и заклеенным целлофаном стеклом теперь стоит на штрафстоянке.

Месяц после инцидента в Глебово Роман старался не появляться дома и передвигался по городу с максимальной осторожностью. На данный момент у правоохранительных органов нет к нему никаких официальных претензий – ни административных протоколов, ни возбужденного уголовного дела. Но он боится за свою безопасность.

– Смысл в том, что они хотели меня в лесу не просто напугать, они хотели меня сильно избить и накидать мне в карманы всего. Чтобы свое эго показать, потому что я их затронул тем, что их тут особо царьками местными не считаю, – говорит Роман. – Он (Антон Коваленко. – "Окно") на все способен. Когда мы с ним разговаривали, он не то что давал понять, он просто прямым текстом мне говорил: а что такого-то? "Когда мало доказухи, можно подкинуть". Вот так он и говорит.

Редакция проекта "Окно" обратилась в ярославскую полицию с запросом о комментарии относительно событий в деревне Глебово и роли подполковника Антона Коваленко. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ярославская область и ранее попадала в новостные ленты благодаря событиям, связанным с полицейским произволом и пытками. В июле 2018 года в распоряжение СМИ попала видеозапись из ярославской колонии № 1: на ней двенадцать сотрудников ФСИН поочерёдно избивали лежащего на столе 25-летнего заключённого Евгения Макарова – ремнями, руками, дубинками, с равномерным, почти будничным ритмом. За один раз, как подсчитали правозащитники и признал впоследствии суд, он получил 865 ударов. Видео снял сам надзиратель. Следственный комитет возбудил дело по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий с применением насилия. По итогам расследования одиннадцать человек получили реальные сроки, несколько офицеров были оправданы.

Интересы Макарова представляла как раз Ирина Бирюкова, и после публикации видео она сама получила угрозы и была вынуждена на время уехать за границу. Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года и умер в 2022-м в больнице от двусторонней пневмонии. Ему не было и 30 лет.