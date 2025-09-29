Путин подписал закон о выходе из конвенции против пыток

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также денонсированы два дополнительных протокола к конвенции.

Законопроект, подготовленный правительством, внёс в Госдуму Путин, об этом стало известно 8 сентября. Уже 17 сентября Дума одобрила документ.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток. Это связано с тем, что Совет Европы, из которого Россия была исключена в 2022 году, заблокировал процесс избрания нового члена комитета от России.

Европейская конвенция о предотвращении пыток была разработана Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996 году, когда стала членом Совета. Документ не только запрещает пытки, но и вводит механизм их предупреждения.

Эксперты Европейского комитета по предотвращению пыток могут без предупреждения посещать тюрьмы, колонии, больницы и любые места лишения свободы. Они фиксируют условия содержания, беседуют с заключёнными и персоналом, а затем публикуют доклады. Страны, подписавшие конвенцию, обязаны сотрудничать и устранять нарушения.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году при вступлении в Совет Европы. С тех пор комитет регулярно посещал российские колонии и СИЗО, фиксируя пытки и жестокие условия.

После денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов. Жалобы заключённых в Европейский комитет по предотвращению пыток рассматриваться не будут. Независимый внешний контроль исчезает, остаётся лишь надзор ФСИН и российских судов.

Представители российских властей при этом заявляют, что выход из конвенции не означает легализации пытоу в России. Глава комитета Совета Федерации по конституционном законодательству Андрей Клишас сказал, что Россия остаётся участницей других международных документов, запрещающих пытки.

Многочисленные заключённые российских тюрем, в том числе осуждённые по политическим статьям, неоднократно заявляли о том, что к ним применялись пытки - при задержании, в ходе следствия или содержания под стражей. О том же свидетельствовали украинские военнопленные.



