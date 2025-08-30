"Били ногами несколько суток". Пытки в магаданском УФСБ

Родные 43-летнего Евгения Нагорных и 44-летнего Алексея Хабаева заявили о пытках, которые к ним применили сотрудники Магаданского управления ФСБ. Жена Нагорных Елена рассказала редакции "Окна", что ее муж пропал со связи еще 22 августа, а 25-го позвонил из больницы, куда его госпитализировали после пыток в ФСБ.

Текст: проект "Окно"

Елена Нагорных и жена Алексея Хабаева Дарья Голикова уверены, что их мужей заставили подписать признательные показания о якобы попытке поджечь здание ФСБ в Магадане.

"Несколько суток по ним пускали ток"

– Я разыскивала мужа с 22 августа. Он пропал со связи около 15 часов по магаданскому времени. Из другого города (Елена и Евгений живут в Воронеже) прозванивала всех, кто мог знать, где он. У него билеты на руках домой были, 1 сентября дочку вести в первый класс впервые. Мы к этому так готовились, постоянно обсуждали, постоянно были на связи с ним. Поэтому я сразу заподозрила неладное, когда он пропал. Выяснила с трудом у друзей, что его забрали люди в камуфлированной форме! Еще мне сказали, что они провели какой-то обыск – все это время муж был "закрыт", я даже не знаю, можно ли это назвать "задержан", потому что по какому праву можно так обращаться с законно задержанными?! Пока я выясняла, кто и куда забрал, пошли уже вторые сутки. Я звонила в том числе в УФСБ по Магаданской области – там дежурный заявил мне, что не может ответить, где мой муж – мол, ему надо выяснять. Я оставила свои данные, чтобы выяснили кто его забрал, – голос Елены при перечислении всех этих деталей до сих пор дрожит. – Известно точно, что его не доставляли в ОВД по Ольском району. А в УМВД я оставила сообщение с указанием всех вводных – про камуфляжных нападавших, про обыск. Наконец 24 августа в 2:48 по магаданскому времени Женя мне позвонил. С неизвестного номера, видимо, кто-то в больнице дал, сказал, что его удерживают ФСБшники, что он в больнице сейчас, сказал, что все это время – больше 2 суток(!) – его пытали током, били, в том числе ногами. Просил писать Быстрыкину [глава СК], кому угодно, чтобы остановить этот беспредел! Я просто оглушенная была этим. Как можно так с людьми обращаться?!

Елена и жена Алексея Хабаева, Дарья, говорят, что их мужья родом из Ольского района Магаданской области, села Ола. Каждое лето Хабаев и Нагорных приезжали на малую родину увидеть друзей, родных и порыбачить.

– Алексей с женой в Новосибирске уже живет, мы давно переехали в Воронеж. Муж больше 5 лет уже как на пенсии, он был сотрудником МВД, рано вышел на пенсию. Каждое лето ездил в Олу с друзьями детства повидаться, – говорит Елена. – Рыбачили там десятилетиями. Все знали там с малолетства. То, что полиция пишет там про браконьерство – я не знаю, как можно обычную ловлю с удочками "пришить" к браконьерству! Какой динамит и сети – вы что?! Это же как хобби, они ловили не на продажу или еще что. Потом адвокат Алексея сообщил о том, что им вообще подготовку к теракту вменяют – и я поняла, что на них просто решили повесить все, что можно. Почему? Я сама не знаю, может, он по старой службе кому дорогу перешел? Мне сложно представить. Знаю, только, что он совершенно адекватный человек и постарался бы решить все мирно – он бы не стал бы какие-то коктейли бросать и т.п. Тем более, когда?? В релизе написано, что 23 и 24 августа – а они оба уже были задержаны в это время!

Согласно релизу ФСБ, Алексей Хабаев и Евгений Нагорных подписали признания в подготовке теракта "путём поджога административных зданий ФСБ в Магадане с использованием самодельных коктейлей Молотова в целях дестабилизации их деятельности и воздействия на принятие ими решений", а также признались в "порче семи машин и использовании противотанковых ежей", говорит адвокат подозреваемых.

По версии следствия, Хабаев и Нагорных отправились на рыбалку в Магадане, где их поймали пограничники (подведомственные ФСБ) и оштрафовали на три миллиона рублей за "браконьерство". Следствие считает, что Хабаев и Нагорных "на это обиделись" и решили устроить теракт.

"На машине Тойота в ночь на 21 августа вместе с женщиной, которая не знала о "преступном умысле", "умышленно, с целью устрашения сотрудников пограничного органа и дестабилизации их деятельности, распылили через забор химическое вещество на личный и служебный транспорт, находящийся на парковке, причинив значительный имущественный ущерб и создав опасность гибели человека" у административного здания Службы ПУ ФСБ в Магадане. Далее они отправились в поселок Ола, где тоже "нанесли химическое вещество" на личный транспорт сотрудника ФСБ. При этом следствие утверждает, что Хабаев и Нагорных еще изготовили три "коктейля Молотова", чтобы вернуться и поджечь здания ФСБ в Магадане", – цитирует материалы дела адвокат одного из обвиняемых.

"Здесь надолго"

Родные уже подали заявления в прокуратуру Магаданской области о пытках и превышении полномочий сотрудниками ФСБ. Они уверены, что признательные показания Хабаев и Нагорных подписали под пытками.

– Алексей тоже пропал 22 августа, как и Женя. А следствие утверждает, что оба были задержаны только 24 августа, а 25 августа их допросили и они подписали признательные показания. Алексей тоже звонил жене, но еще раньше – из СИЗО, успел сообщить, что оговорил себя под пытками, в том числе током. Он так странно еще заявил, что "все решено" и, мол, не надо тратить деньги на билеты, – говорит родственница Нагорных. – Мы не согласны, что "все решено". Жена Алексея тоже борется. Их адвокат прилетел уже из Москвы зафиксировать пытки "по стамбульскому протоколу". Нашли с трудом. Никто не хотел браться.

Адвокат Хабаева Максим Сикач подтверждает, что его подзащитный просил сдать билеты, потому что он "здесь надолго".

"На данный момент судьба Хабаева Алексея Александровича неизвестна. Со слов доверителя, на связь выходит эпизодично, просит не помогать ему, не просить помощи адвокатов. По его словам, он "здесь надолго" и просил сдать обратные билеты в Новосибирск – его нынешнее место жительства, – пишет Сикач в своем обращении к прокурору Магаданской области (есть в распоряжении редакции). – Есть основания полагать, что сотрудниками ФСБ России, а именно управления службы по Магаданской области, были совершены преступления, предусмотренные частью 4 статьи 286 (превышение полномочий с применением пытки) и части 3 статьи 302 УК РФ (принуждение к даче показаний с применением пытки)".

Редакция проекта "Окно" направила письменный запрос в Магаданское управление ФСБ РФ с просьбой прокомментировать обвинения в пытках, которые предъявляют родственники задержанных.

Пытки как инструмент давления ФСБ и другие российские силовые ведомства применяют регулярно, том числе для выбивания признания в поджогах военкоматов и других объектов. Между тем правительство России предложило денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что Россия выйдет из конвенции и принятых к ней протоколов. В тексте документа правительство ссылается на своё право предложить прекратить действие международного договора, к которому присоединялась Россия. По закону в представлении должны быть указаны обоснование целесообразности прекращения договора и оценка его последствий, в опубликованном документе такой информации нет.