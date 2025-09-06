"Угрожали заживо закопать". Жизнь в оккупированном городе

Голая Пристань — город в Скадовском районе Херсонской области Украины: он расположен в дельте Днепра на левом берегу реки, в 20 км по прямой от Херсона. Российские войска оккупировали Голую Пристань в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

В конце марта 2022 года российские военные похитили городского голову Голой Пристани – Александра Бабича: он до сих пор находится в плену.

Херсон был освобожден украинскими военными в ноябре 2022 года, но Голая Пристань по-прежнему оккупирована. Город сильно пострадал в июне 2023 года, когда в результате взрыва была разрушена плотина Каховской ГЭС: Голая Пристань и многие города ниже плотины по течению Днепра были затоплены.

Иван Мошенский – в прошлом работник городского совета Голой Пристани, начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения, территории и мобилизационной работе. Он продолжал работать даже после на оккупации города армией РФ. Российские военные задержали его в августе 2022 года, пытками и издевательствами склоняя к "сотрудничеству". Но тогда все же отпустили. Иван не стал дожидаться второго визита оккупантов и уехал в Херсон.

О том, что он пережил в оккупации, мужчина рассказал проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", фрагменты этого интервью мы публикуем на русском языке. Видео на украинском языке можно посмотреть на YouTube канале:

"Оружия у нас не было"

"Подготовки не было. Считалось, что вторжения не будет. Хотя были некоторые организационные планы, но до их реализации так и не дошло.

Скадовский район Херсонской области почти на полуострове находится – с одной стороны Днепр, дальше Лиман, а потом уже идет Черное море. Как зашли из Крыма российские войска, так за первые полдня наша территория уже полностью была отрезана от основной части Украины".

"Прямо над городом Голая Пристань пролетали русские штурмовики , бомбившие подходы к Антоновскому мосту [главный путь сообщения с Херсоном], который защищали наши военные".

"Поначалу они [российские военные] почти в город не заходили. Колонны шли мимо города. Мы с мэром [Александром Бабичем], которого потом забрали в плен, пытались контролировать ситуацию, знать, что происходит. Были группы местных сознательных граждан, поддерживавших порядок в городе и патрулировавших ночью улицы. Сначала настроение было боевое. Но оружия у нас не было. Мы варили противотанковые ежи, пытались перекрывать какие-то улицы. Власти Голой Пристани в то время концентрировали усилия, чтобы обеспечить местное население продовольствием и необходимым. Работали все службы фактически до середины мая.

После задержания главы города Александра Бабича проводили митинг в его поддержку

Однажды едва роковую ошибку не совершили – решили забрасывать колонну российской техники "коктейлями Молотова". Но удалось людей от этого отговорить, и слава Богу. Потому что колонна была из более чем 120 единиц техники. И если бы начали эту акцию, то [российские военные] город снесли".

"Сначала мы организовывали акции протеста, разворачивали украинское знамя длиной 70 метров. Демонстрацию устраивали, что мы не согласны с оккупацией. Тогда еще не было жестких задержаний. Через месяц после задержания главы города Александра Бабича проводили митинг в его поддержку. Освободить из плена Александра Бабича это не помогло, но население все равно видело, что мы прилагаем к этому усилия и патриотические настроения есть. Но позже мы уже не рисковали людьми. Репрессивные меры начались, ведь оккупационные власти уже вошли [в город]. Они имели на руках списки бойцов АТО (тех, кто воевал на Донбассе в 2014-2022 годах на стороне Киева). Забрали в плен практически всех ато-шников".

"В яме в позе эмбриона пришлось провести пять дней"

Завязали глаза строительным скотчем и вывезли

"24 августа 2022 года коллаборационистская полиция проводила рейды – что-то искали. Во время этой облавы производили обыск, телефоны проверяли, а у меня лежало несколько заинтересовавших их бумажек. Они посмотрели мой телефон, там у меня, конечно, все паблики были украинские. Меня задержали и отправили в местное отделение полиции. Первый день я просидел в камере. На следующий день появились росгвардейцы и ФСБ, и меня на допрос отправили в отделение полиции, допрашивали часа полтора. Обвиняли в том, что мы сдаем позиции армии РФ украинским властям.

Вечером в тот же день завязали глаза строительным скотчем и вывезли. Я более-менее знаю территорию – по поворотам и по времени движения я понял, куда везли. Впоследствии оказалось, что это была территория одного из пионерских лагерей в районе Скадовска Лазурного. Меня и еще одного парня поместили в яму больше метра глубиной. В ней в позе эмбриона мне пришлось провести пять дней".

"Допрос проводился на следующий день. Я не знал того человека. А в последнюю неделю, уже в другом месте, меня, вероятно, допрашивал бывший сотрудник СБУ, так мне показалось. Не предлагали какое-либо сотрудничество, предлагали быть стукачом.

Это был детский оздоровительный лагерь "Слава" возле Скадовска. Там людей приковали к дереву, в позе как будто ты его обнимаешь. Так я сутки простоял, потом меня перевели уже в отстойник – помещение на территории лагеря. Самые жестокие допросы проводили полицейские-коллаборанты. Они использовали и электрический ток и избиения и днем, и ночью. После первого допроса у меня было два ребра сломано, печень повреждена. Еще когда мы по ямам сидели, то в отношении меня несколько раз имитировали расстрел, угрожали меня заживо закопать. Я просто ждал".

Независимая международная комиссия по расследованию в Украине опубликовала доклад, в котором утверждала, что российские власти и военные многократно применяли и продолжают применять пытки в отношении украинских военных и гражданских лиц на территориях Украины, которые находятся или побывали под российским контролем. Россия не признает, что удерживает гражданских в плену.

"Потом ко мне по какой-то причине потеряли интерес – они ничего не объясняли – и отпустили. Когда вернулся из плена, переехал в Херсон. Потому что понимал, что если раз ко мне пришли, то все равно еще раз придут. Херсон был еще в оккупации, я там у родственников прятался. Ну и слава Богу, ВСУ освободили Херсон, это был большой праздник".

"Утопленников вывозили неизвестно куда"

Могло около 200 человек утонуть только в Голой Пристани

"Затопление после разрушения Каховской ГЭС летом 2023 года - это ужасающие события. Оповещения как такового не было! Хотя мы на подконтрольной Киеву территории поддерживали телефонную связь с жителями Голой Пристани и предупреждали их, что надо эвакуироваться. Подрыв ГЭС привел к тому, что от 2,5 до 5 метров у нас было, по разным версиям, по разным показателям. Проблема в том, что оккупанты набрали самый высокий уровень воды в водохранилище и лишь затем совершили подрыв. Затопило очень серьезно – почти 60% территории – это и сам город, и окрестные села. Село Белогрудово было, его снесло все".

"Самое страшное – утонуло очень много людей [оккупационные власти заявляли, что в Голой Пристани погибли лишь 13 человек - ред.]. Утопленников вывозили, неизвестно куда, и, скорее всего, их похоронили в каких-то ямах. Многие погибшие остались под завалами домов. Могло около 200 человек утонуть только в Голой Пристани".

На рассвете 6 июня 2023 года стало известно о разрушении плотины Каховской ГЭС . Украинские власти тогда обвинили в подрыве плотины захвативших, заминировавших и контролировавших станцию российских военных. Российские оккупационные власти утверждали , что Вооруженные силы Украины ночью обстреляли и повредили объект.

Голая Пристань - голое место

В городе остаются несколько тысяч человек

"Сейчас ситуация очень сложная. Электроснабжения в городе почти нет. Некоторые деревни в округе месяцами без света сидят. Но хуже всего – массированные обстрелы. Оккупационная армия обстреливает город, в основном из минометов. Громадная проблема – FPV-дроны. Заезжают новые ротации военных – и российские операторы дронов тренируются на местном населении. Очень многие пострадали. Повреждены многие автомобили, мопеды, велосипеды. Там очень опасно, люди почти из дома не выходят".

"Осталось очень мало местных. А основная часть эвакуировалась на подконтрольную властям Украины территорию. В городе остаются несколько тысяч человек, у которых сложные жизненные обстоятельства – больные родители, старики. Но люди еще есть, и у них очень сложная ситуация".

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части южных территорий Украины, редакция не может получить официального подтверждения о некоторых озвученных Иваном Мошенским событиях или независимо их проверить.



