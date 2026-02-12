"Новая газета Европа": Адаму Кадырову после ДТП удалили селезенку

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову удалили селезенку во время лечения в Боткинской больнице в Москве после ДТП в Грозном. У 18-летнего Адама также серьезно поврежден зрительный нерв, пишет в четверг "Новая газета Европа" со ссылкой на собственные источники. Других подтверждений информации нет.

По сведениям издания, на прошлой неделе Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни, выписали из больницы, в которой он пролежал почти три недели. 10 февраля в официальном телеграм-канале Рамзана Кадырова появилось первое после долгого лечения видео с Адамом. Его снял сам глава Чечни. На записи бросается в глаза, что с момента своего последнего появления на публике сын Кадырова заметно похудел, отмечает "Новая газета".

В Боткинской больнице, по информации редакции, Адаму Кадырову прописали строгую диету сроком на полгода. Также у сына Кадырова в результате травмы головы была диагностирована трещина в челюсти, что само по себе исключило на какое-то время употребление твердой пищи. Последствия повреждение зрительного нерва ещё непонятны. По словам одного из источников газеты, "есть опасность, что Адам останется на один глаз слепым".

Трое охранников Адама Кадырова, находившиеся во время аварии в головной машине кортежа, получили более серьезные травмы, в том числе головы и позвоночника, пишет издание. Двое из них также были эвакуированы в Москву.

На протяжении почти месяца после ДТП о здоровье и местонахождении Адама Кадырова не сообщалось. Руководство и государственные СМИ Чечни умалчивали об аварии и выдавали архивные записи с сыном главы республики за свежие, а в инстаграме Кадырова-младшего было опубликовано видео с лезгинкой и стрельбой, отмечает Кавказ.Реалии.

Глава Чечни прокомментировал сообщения об аварии с участием сына только за сутки до появления видео с похудевшим Адамом, 9 февраля. Рамзан Кадыров назвал сведения о ДТП "откуда-то взявшимся вбросом", который "стал номером один в мировых новостях".

Ранее сообщалось, что кортеж Адама Кадырова попал в ДТП 16 января; погиб водитель машины, в которую врезался головной автомобиль. По сведениям сайта Кавказ.Реалии, в больницу помимо сына главы Чечни попали около 20 человек из его окружения. Угрозы жизни Адама Кадырова не было.



