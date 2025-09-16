У Адама Кадырова нашли новые бриллиантовые часы – за 40 млн рублей

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров владеет часами за 40 млн рублей – их стоимость почти вдвое превышает официальный доход его отца. Фотографию подростка, который возглавляет службу безопасности Рамзана Кадырова, выложила в инстаграме его сестра Табарик.

На часы Адама на этом снимке обратило внимание издание "Верстка". По данным журналистов, они произведены американской компанией Jacob & Co в серии Epic SF24. Часы изготовлены из белого золота, в корпус вставлены 104 бриллианта. В мире насчитывается лишь 18 экземпляров, стоимость каждого из них составляла порядка 497 тысяч долларов – все они раскуплены.

Это не единственные часы Адама Кадырова от фирмы Jacob & Co – в день своей свадьбы летом этого года подросток появился в единственном в мире экземпляре, который инкрустирован более чем тремя сотнями бриллиантов. Стоимость этих часов составляет семь миллионов долларов (порядка 550 млн рублей по курсу на 30 июня).

Адам Кадыров не только руководит службой безопасности главы Чечни, но также является куратором так называемого университета спецназа в Гудермесе, двух батальонов Минобороны, всей структуры республиканского МВД, а также секретарем Совета безопасности Чечни. Платят ли подростку зарплату и о какой именно сумме идет речь, неизвестно.

По данным последней опубликованной декларации Рамзана Кадырова за 2021 год, его официальный доход составил 26,5 млн рублей.