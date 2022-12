Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию

Двести пятьдесят четвёртый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён немецким исполнителям, развивающим традиции фольклорного и этнического творчества. Рок-критик Артемий Троицкий отдаёт должное германскому вкладу в развитие всемирной рок-музыки, но в данном случае останавливается на изучении современных квазинародных жанров.



Немецкая музыкальная сцена по крайней мере в трёх аспектах похожа на российскую, французскую и итальянскую. Во-первых, она опирается на давние и славные классические традиции. Во-вторых, она велика (как сами страны) и, что называется, самодостаточна. В-третьих – и это следствие второго - она неанглоязычна. Если говорить о глобальной поп-музыке, то можно сказать, что России на её карте нет вообще; влияние Италии исчезающе минимально; Франция представлена "точечно" (Эдит Пиаф, Серж Гензбур, Air и Daft Punk). С Германией сложнее, поскольку было два периода, когда немецкая музыка вызывала повсеместный интерес и оказывала воздействие на международные тренды. Конечно, это первая половина 1970-х, когда психоделический краут-рок групп Can, Neu! и Faust, "космическая музыка" Клауса Шульце и Tangerine Dream, компьютерные эксперименты Kraftwerk находились в авангарде мировой рок-революции. И, в меньшей степени, в начале 1980-х: берлинское движение "гениальных дилетантов" во главе с Einstudzende Neubauten и множество интересных артистов "новой немецкой волны", от панк-дивы Нины Хаген до дадаистичных Trio.

Роль Берлина как мирового культурного центра за последние десятилетия заметно выросла

Однако в последние 40(!) лет ничего нового сенсационного музыкальная Германия не предложила, и успех группы Rammstein может только служить исключением, подтверждающим правило. Почему так – не берусь анализировать, но факт налицо, и это тем более странно, что роль Берлина как мирового культурного центра за эти десятилетия заметно выросла. При этом локальных сцен в ФРГ полно– и "металлическая", и "готическая", и техно-электронная, и джазовая… Самой своеобразной и обаятельной из них мне представляется эклектичная и очень весёлая тусовка, замешанная на всевозможных фольклорных и этнических традициях. Она распадается на несколько фракций соответственно диаспорам – восточнославянскую, балканскую, турецкую, арабскую, латинскую и так далее. Но я выбрал для знакомства собственно немецкую. Она, на мой взгляд, и качественнее, и аутентичнее.



Зайдём с валета-дамы-короля: Bube Dame König – трио из города Галле, существующее с 2013 года. Вокалистку-флейтистку зовут Юлиана Вайнельт; группа относит себя к направлению "новая народная песня". Это задорный акустический фолк-рок с явным влиянием не только немецкой, но и скандинавской музыки. "От истоков до самого моря" – четвёртый альбом BDK. По мне, они вполне могли бы представлять Германию на конкурсе Eurovision.

Bube Dame König с композицией Ach, elslein

Kellerkomando (что-то вроде "Боевики из погреба") – команда из Нюрнберга. Играет вместе уже 14 лет, но студийных альбомов выпустили всего три. И это понятно: такие зажигательные коллективы более популярны в клубах и на фестивалях. Солист/аккордеонист Давид Саам и его квинтет предлагают агрессивную смесь рэпа, реггей, ска и южногерманских кабацких куплетов. Очень темпераментно и наверняка великолепно идёт под пиво. Новейший лонг-плей – Hobb Edzz!

Kellerkommando с музыкой и песней Brinzla

Теперь группа Marion & Sobo Band из бывшей немецкой столицы Бонна. Тоже наверняка отличный концертный ансамбль и завсегдатаи танцполов. Солистка француженка Марион Ленфан-Пройс; музыкальный руководитель явно со славянскими корнями, Александр Собочински. Стиль прелестный – ретро-свинг межвоенной эпохи, наверняка "зайдёт" всем поклонникам сериала "Вавилон Берлин" и оркестра берлинского театра Friedrichstadt-Palast. Что необычно: Марион поёт аж на шести языках! Со второго альбома квинтета (называется по-французски Histoires) я выбрал немецкоязычную песенку "Ванна, полная пива".



Возможно, самая известная из нынешних немецких этноориентированных групп - Al Jawala из Фрайбурга. Хотя название арабское (в переводе означает "Странник"), заметного ближневосточного или африканского уклона в музыке этого ансамбля нет. Царит полная эклектика и глобальный фьюжн, и не только географический: джаз, рок, фолк, техно… В этом смысле "Странники" напоминают легендарную немецкую же группу Dissidenten, фактических изобретателей world music. Бессменный лидер Al Jawala – саксофонистка и вокалистка Штеффи Шиммер, и с ней выступают ещё четверо постоянных партнёров на духовых, электронных, струнных и перкуссионных инструментах. В 2022 году в ознаменование своего 22-летия Al Jawala выпустила альбом I Way To Al с лучшими студийными и концертными записями разных лет. Предлагаю вам самую свежую из них, прошлогоднюю Despaircito.

Плейлист 254-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Chris Eckman (USA/Slovenia). Cabin Fever, LP Where The Spirit Rests (Glitterhouse)

2. Старица (Россия). Mother’s Song, LP "Клюква" (CPL)

3. Trevor Powers (USA). Film It All, LP Mulbery Violence (Baby Halo)

4. ETV Tütarlastekoor (Estonia). Slava Ukraini, LP Elagu Ukraina/Слава Украiнi!

5. Vennaskond (Estonia). Leekides On Ukraina, LP Elagu Ukraina/Слава Украiнi!

6. The Bongolian (UK). LSD Got A Hold On Me, LP Harlem Hipsake (Blow Up)

7. Bube Dame König (Germany). Ach, elslein, LP Von der quelle bis zur see CPL)

8. Kellerkommando (Germany). Brinzla, LP Hobb edzz (Beste!)

9. Marion & Sobo Band (Germany/France). Die nadewanne voller bier, LP Histoires (GLM)

10. Al Jawala (Germany). Despaircito, LP I Way To Al (Jawa)

11. Faye Webster (USA). I Know I’m Funny Ha-Ha, LP I Know I’m Funny Ha-Ha (Secretly Canadian)

12. The Bevis Frond (UK). Brain Fatigue, LP Little Eden (Fire)

13. Ben Aylon (Israel). Senegambia (part 1), LP Xalam (Riverboat)

