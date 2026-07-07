Новая Конституция Казахстана позволяет Токаеву переизбраться

По новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля, президентский срок нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева может не учитываться в случае, если он захочет вновь баллотироваться на пост.

Это следует из разъяснений Конституционного суда страны. Ранее, согласно имеющейся информации, Токаев обратился в Конституционный суд с запросом о том, "может ли лицо, занимающее государственную должность в соответствии с Конституцией 1995 года, быть переизбрано или назначено на эту должность после принятия новой Конституции", передаёт Казахская служба Радио Свобода.

Конституционный суд заявляет, что "лица, избранные или назначенные на должности в соответствии с нормами Конституции 1995 года, могут быть переизбраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года".

Это означает, что Касым-Жомарт Токаев может не учитывать свой президентский срок до 2029 года и снова баллотироваться на пост президента.

Если президентские выборы состоятся в 2029 году, а действующий президент будет выдвинут кандидатом и победит, он сможет править страной до 2036 года.

Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном почти три десятилетия, ушел в отставку с поста президента в 2019 году. Его место занял Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах 2019 года. При этом Назарбаев поначалу сохранил свое политическое влияние.

После кровавых январских событий 2022 года, которые унесли жизни 239 человек, влияние Назарбаева снизилось, в стране были внесены поправки в Конституцию и объявлены досрочные президентские выборы.

По итогам досрочных выборов осенью 2022 года Токаев был объявлен победителем, получившим 81% голосов. Согласно поправкам к Конституции, срок полномочий президента был продлен с пяти лет до одного семилетнего срока. Соответственно, нынешний президентский срок Токаева истекает в 2029 году.

Токаев неоднократно заявлял, что законно передаст власть после окончания своего семилетнего президентского правления.