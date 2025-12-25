В Казахстане за год возбудили сотни дел против уехавших воевать с Украиной

За год в Казахстане возбудили рекордные 700 дел против тех граждан страны, кто уехали воевать в Украину на стороне России, пишет в четверг "Медиазона" со ссылкой на совместные подсчеты с проектом "Прощай, оружие".

Суды выносят одинаковые приговоры и наёмникам ЧВК "Вагнера", и тем, кто подписал контракт с Минобороны. Все они, с точки зрения Уголовного кодекса Казахстана, "осуществляли преступный умысел" по участию в войне, говорится в публикации.

Ранее количество таких дел в Казахстане ограничивалось десятками в год, но в начале 2025-го, после публикации украинским проектом "Хочу жить" личных данных возможных наемников, ситуация изменилась, отмечает "Медиазона".

По подсчетам "Медиазоны" и Русской службы "Би-би-си", всего на войне с Украиной погибли почти 200 граждан или уроженцев Казахстана.

Журналисты приводят вывод о том, что активнее всего в российскую армию вербуют граждан постсоветских республик, в частности, с учетом низкого языкового барьера и значительного количества русских в соседних странах, а также с учетом значительного количества мигрантов в России.

Официально Казахстан придерживается нейтральной позиции в войне России против Украины. Президент Касым-Жомарт Токаев призывает стороны к переговорам и заявляет о готовности быть в них посредником, отмечает Настоящее время.