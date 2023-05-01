Новосибирск закупил колонки для "Бессмертного полка" после его отмены

Власти Новосибирской области заключили контракт на звуковое сопровождение шествия "Бессмертного полка" через неделю после его отмены. Внимание на это обратила "Тайга.Инфо".

Согласно договору, исполнитель должен предоставить не менее десяти звуковых комплектов и подключить их за четыре часа до начала шествия. На это из областного бюджета выделят почти 2,4 миллиона рублей.

Контракт был заключён 24 апреля – об отмене шествий по всей России организаторы "Бессмертного полка" объявили 18 апреля. По договору исполнитель будет обязан предоставить новосибирским властям фотоотчёт с мероприятия.