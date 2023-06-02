Новосибирских активистов задержали перед акцией в поддержку Навального

В Новосибирске полиция пришла в квартиры к независимому депутату Антону Картавину и активистке Ирине Селищевой из-за предстоящего митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Обоих отвезли в прокуратуру, где вручили им предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Ведомство сообщило, что в мэрию поступило уведомление о проведении акции 4 июня. Картавин сказал прокурору, что не связан с организацией митинга и не планировал в нём участвовать.

Согласно документу, выданному задержанным, публичные мероприятия являются источником угроз экстремизма в России. Если же акции не согласованы, то они – "наиболее опасные проявления экстремизма", а привлечение к участию в них – "способ дестабилизации общественно-политической обстановки в России".

Также в прокуратуру вызвали помощника депутата Картавина Андрея Сивенка, пишет "ОВД-Инфо". По сведениям правозащитников, новосибирская прокуратура звонила и другим местным активистам, чтобы предупредить их о недопустимости экстремистской деятельности.