Новосибирских активистов задержали перед акцией в поддержку Навального

В Новосибирске полиция пришла в квартиры к независимому депутату Антону Картавину и активистке Ирине Селищевой из-за предстоящего митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Обоих отвезли в прокуратуру, где вручили им предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Ведомство сообщило, что в мэрию поступило уведомление о проведении акции 4 июня. Картавин сказал прокурору, что не связан с организацией митинга и не планировал в нём участвовать.
Согласно документу, выданному задержанным, публичные мероприятия являются источником угроз экстремизма в России. Если же акции не согласованы, то они – "наиболее опасные проявления экстремизма", а привлечение к участию в них – "способ дестабилизации общественно-политической обстановки в России".
Также в прокуратуру вызвали помощника депутата Картавина Андрея Сивенка, пишет "ОВД-Инфо". По сведениям правозащитников, новосибирская прокуратура звонила и другим местным активистам, чтобы предупредить их о недопустимости экстремистской деятельности.
- Соратники Навального, который отбывает тюремный срок в колонии во Владимирской области, объявили всемирную акцию в поддержку оппозиционера в день его рождения 4 июня. Они пообещали юридическую поддержку тем, кто примет участие в акциях в России.
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