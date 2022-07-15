Новые санкции ЕС против РФ затронут золото, но не продовольствие

Еврокомиссия рекомендовала включить в седьмой пакет санкций против России запрет на импорт золота, но не вводить ограничительные меры против российской сельхозпродукции. Действующие санкции продлят на полгода и пересмотрят в январе 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте европейского ведомства.

По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть более 50 физлиц и юрлиц. Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что ЕС в рамках седьмого пакета может снять персональные санкции с некоторых россиян.

Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новые ограничения в отношении России в понедельник, 18 июля. Кроме того, на заседании в Брюсселе они обсудят дальнейшую поддержку Киева и вопросы дальнейшего информирования мирового сообщества о последствиях войны России с Украиной.