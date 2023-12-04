Новым главой Союза театральных деятелей стал Владимир Машков

Актёр и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков в понедельник избран новым председателем Союза театральных деятелей России. Он был единственным кандидатом на эту должность: остальные четыре претендента сняли свои кандидатуры.

Машков сменит на посту главы СТД Александра Калягина, возглавлявшего творческий союз с 1996 года. Изначально в бюллетенях для тайного голосования предполагались ещё четыре кандидата: гендиректор Большого и худрук Мариинского театров Валерий Гергиев; народный артист России Андрей Борисов; директор театра Вахтангова Кирилл Крок, и народный артист России Александр Лазарев. Кандидатура Лазарева была выдвинута самим Калягиным. Однако ближе к голосованию все они объявили о самоотводе.

Владимир Машков - актёр театра и кино, режиссёр, народный артист России. Лауреат множества театральных и кинематографических премий: "Кинотавр", "Ника", "Хрустальная Турандот" и другие. С 2018 года занял пост художественного руководителя московского театра Олега Табакова.

Машков неоднократно заявлял о поддержке политики президента России Владимира Путина, в 2018 году был его доверенным лицом на выборах. В 2020 году входил в комиссию по поправкам в Конституцию. Поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину, в марте 2022 года выступил на концерте в честь годовщины аннексии Крыма на Красной Площади. Дочь Машкова Мария, живущая в США, сообщала, что за антивоенные высказывания отец обвинил её в "предательстве".