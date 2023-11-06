Совет директоров медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" назначил нового исполняющего обязанности президента корпорации. Им стал медиаменеджер Стивен Капус, ранее занимавший ключевые должности на каналах CBS News и NBC News.

Капус больше 40 лет работает в области журналистики, продюсирования и менедежмента масс-медиа, из них больше 25 лет на руководящих должностях. Начав карьеру диджеем на небольшой радиостанции, к 2001 году он стал исполнительным продюсером вечерних новостей на NBC, а в 2005 был назначен президентом NBC News. C 2014 был исполнительным редактором на CBS News.

"Мы рады тому, что Стивен согласился возглавить РС/РСЕ в такой важный момент в истории компании, - сказала представитель совета директоров "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Карен Корнблум. - Как известный менеджер, он обладает и признанным опытом в области индустрии новостей, и глубоким пониманием миссии нашей корпорации".

Капус будет исполняющим обязанности презилента, пока его не утвердит в должности консультативный совет по телерадиовещанию США. Он приступит к работе с 1 января 2024 года. Капус сменит на посту главы медиакорпорации Джейми Флая, ушедшего в отставку минувшим летом. Сейчас должность презилента временно замещает член совета директоров РС/РСЕ Джеффри Гедмин.