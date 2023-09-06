Новый глава Минобороны Украины: почему Умеров сменил Резникова

Верховная рада Украины поддержала инициированные главой государства Владимиром Зеленским кадровые перестановки в структурах власти. В частности, 5 сентября на фоне коррупционных скандалов парламентарии отправили в отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, а 6 сентября утвердили на этот пост Рустема Умерова, возглавлявшего ранее Фонд госимущества. Каковы реальные причины смены руководителя оборонного ведомства? Что известно о новом министре и дальнейшей судьбе прежнего?

За ход боевых действий в Украине отвечают главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный, и Генштаб, а Минобороны, руководитель которого не обязательно должен иметь военный опыт и является политической фигурой, обеспечивает прежде всего логистику войны, принимает политические и хозяйственные решения. 5 сентября Верховная рада отправила в отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. При необходимом минимуме в 226 голосов соответствующее постановление поддержали 327 депутатов. В парламентских кулуарах предполагают, что бывший министр вскоре может отправиться в Лондон, чтобы возглавить посольство Украины в Великобритании. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Алексей Резников стал заметной фигурой в украинской политике почти двадцать лет назад. В период Оранжевой революции в 2004 году адвокат Резников был одним из ключевых членов юридической команды Виктора Ющенко, добившейся назначения повторного второго тура президентских выборов в Украине. С тех пор он успел побывать правой рукой киевского мэра Виталия Кличко, войти в состав правительства в должности вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий и фактически руководил украинской делегацией на Минских переговорах по Донбассу. Пост министра обороны Украины Резников занимал с ноября 2021 года. По мнению большинства экспертов, причина отставки Резникова, в том числе, связана с периодически возникающими публичными скандалами вокруг военного ведомства. С начала развязанной Россией войны в Украине известно о двух коррупционных скандалах в Минобороны.

В конце января 2023 года украинское издание "Зеркало недели" опубликовало материал о завышении цен на закупках продовольствия для армии, стоимость наиболее востребованных продуктов оказалась в 2-3 раза выше, чем в торговой сети. После публикации должностей лишились несколько высокопоставленных лиц ведомства. Тогда впервые заговорили и о возможной отставке Резникова и даже назвали его вероятного преемника – главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. Однако сам Буданов, по информации источников в президентском Офисе, не был в восторге от такого предложения, посчитав, что больше пользы принесет стране на своей нынешней должности. Поэтому поиски подходящей кандидатуры продолжились.

Еще один коррупционный скандал вокруг Министерства обороны разгорелся в минувшем августе. Издание "Зеркало недели" обнародовало очередное журналистское расследование, согласно которому осенью 2022 года Минобороны Украины закупило зимнее обмундирование и шлемы для ВСУ по завышенной втрое цене. Сам Резников последовательно отрицал все факты коррупции и неоднократно говорил о заказном характере развязанной против него кампании по дискредитации.

Среди причин увольнения Резникова с поста министра обороны Украины многие эксперты и политики называют и его неспособность выстроить эффективную систему поставок западного оружия и тылового обеспечения.

О причинах отставки Резникова рассуждает экс-депутат Верховной рады Украины, бывший военнослужащий ВСУ Борислав Береза:

Дела говорят о том, что с отставкой опоздали, снимать Резникова с должности министра обороны следовало гораздо раньше

— Коррупционные скандалы в вопросе отставки Резникова скорее сыграли роль катализатора. Цель затеянной властями игры – поставить на эту должность своего человека. Существует много причин, из-за которых следовало бы уволить Резникова. Это и не самое лучшее обеспечение армии, и не решение проблем с коррупцией внутри министерства. Но власть должна была четко пояснить: почему сняли Резникова? Если он замешан в коррупции, то тогда не снимать, а задерживать надо. Если он не виноват, то почему его отправили в отставку? Вопросы есть, а ответов на них нет. Кроме того, не следует забывать, что во время продолжающейся войны ключевые проблемы на сегодняшний день – мины, дроны, гранатометы и все остальное, что могут производить украинские предприятия, Министерство обороны не обеспечивало в требуемом для ВСУ количестве. Недавно один из менеджеров Офиса проектов Укроборонпрома рассказал, что Минобороны не заказало у них ни одного дрона. Это также показатель уровня компетенции венного ведомства воюющей страны, которое обязано обеспечивать всем необходимым нашу армию. И самое главное. До сих пор многих солдат и офицеров обеспечивают продуктами, обмундированием, беспилотниками, тепловизорами, аптечками и всем другим – волонтеры. А это прерогатива Минобороны, которое под руководством Резникова с поставленными задачами явно не справилось. Резникову неплохо удавались интервью, красивые фотографии и неоднозначные заявления, например, о том, что война закончится до лета 2024 года и Украина сразу же станет членом НАТО [об этом Резников заявил в интервью СNN 23 июля 2023 года]. Так вот – громкие слова, они сотрясают лишь воздух. У Резникова был сложный период. И он должен был признать: либо он не в состоянии управлять Минобороны, либо не готов наладить работу ведомства для обеспечения всем необходимым нашей армии. Когда Резников заявлял, что он готовился к этой войне, возникает логический вопрос: почему тогда на наших военных складах на момент масштабного вторжения российской армии в Украину почти ничего не оказалось? На складах не было обмундирования, не было ни берцев, ни бронежилетов в нужных количествах.

К Резникову можно относиться критически, можно – с симпатией. Но оценивать нужно по делам. А дела говорят о том, что с отставкой опоздали, снимать Резникова с должности министра обороны следовало гораздо раньше. Что же касается коррупционных скандалов – точку в них должно поставить расследование правоохранительных органов. И тогда будет полная ясность причин этой отставки.

— 6 сентября Верховная рада поддержала предложение президента Зеленского, назначив экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова министром обороны Украины. Украинские СМИ считают Умерова креатурой руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Что можете об этом сказать?

— Никого, кто бы не был связан с Ермаком, на эту должность сейчас бы не назначили. Изначально Резникова также назначали как человека, находящегося под влиянием Ермака. И только когда Резников почувствовал особое внимание со стороны западных партнеров, и на на него начали ставить – вот тогда начался внутренний корпоративный конфликт между Ермаком и Резниковым. А до этого времени у них все было хорошо. Поэтому надо четко осознавать, что любой человек, которого сегодня назначают в Министерство обороны, прошел собеседование у Ермака, и не просто взял на себя какие-то обязательства, но и что-то пообещал, и ему поставили задачи. В любом случае Умеров – умный, грамотный и должен понимать: если он получил эту должность и не меняет старую команду, то его ждут большие проблемы и, возможно, новые коррупционные скандалы. И дадут ли Умерову поменять команду, увидим в ближайшее время. И те же Денис Шарапов [заместитель министра обороны, курирует в том числе закупку оружия, назначен на должность в апреле 2022 года], и Анна Маляр [заместитель министра обороны, возглавляет направление стратегических коммуникаций и информационной политики, назначена на должность в августе 2021 года ] – креатуры Ермака. И в ближайшее время мы увидим окружение Умерова. Если в министерстве останутся все те же чиновники, то это будет означать тольку смену лица руководителя, все остальное – останется на том уже уровне, – считает Борислав Береза.

С начала полномасштабного вторжения РФ минимум шесть руководящих должностей в государстве получили люди из окружения руководителя Офиса президента Украины [ОПУ] Андрея Ермака, говорится в обнародованном еще в ноябре 2022 года расследовании Bihus.Info. По информации журналистов, большинство назначений состоялось в 2021-2022 годах. Помощники, знакомые и бывшие бизнес-партнеры руководителя ОПУ входят в наблюдательные советы крупных государственных предприятий и банков, занимают должности в министерствах и правоохранительных органах.

В том, что за заменой на посту министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова стоит Андрей Ермак убеждена и журналист Юрий Бутусов.

"Умеров далекий от войны человек, не имеющий необходимых для работы министерства во время войны навыков и знаний, и потребуется время, чтобы он их приобрел. Меняется просто фамилия. Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО. Фронт нуждается в системных решениях и постоянных изменениях, которые могут осуществить не военные, а только политики, от которых зависят законодательные изменения и ресурсное обеспечение, мобилизация людей и экономики. Минобороны – это ключевой элемент организации войны, а слабая организация – это наша основная проблема. Назначение очередного министра от Ермака, при отсутствии стратегии и плана действий демонстрирует отсутствие изменений, вопиющую оторванность от войны ОПУ, правительства и парламента", – написал в фейсбук Юрий Бутусов.

В обращении 3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский, объявив о смене министра обороны Украины, подчеркнул, что это ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. По мнению политолога, заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкого, Резников потерял должность министра не только из-за публичных скандалов в военном ведомстве, но и из-за отсутствия коммуникации:

Главный провал Резникова касался коммуникации

— Министерство обороны сейчас играет важнейшую роль в коммуникации Украины с Западом. И все эти скандалы, безусловно, оказывают влияние на взаимоотношения. Сообщив об отставке Резникова, Зеленский сказал, что нужны новые подходы и новые лица, но и так и не назвал причину отставки Резникова. Умеров – новое лицо, он до этого не ассоциировался с Минобороны, как, кстати, и до назначения министром – Резников. И главный провал Резникова касался коммуникации, он не мог достаточно долгое время наладить нормальную коммуникацию с обществом, журналистами и экспертами. Задача Умерова – изменить ситуацию. Полагаю, что Резников стал токсичным [для Офиса президента Украины]. И Умеров может стать таким же токсичным, если через полгода не исправит все ошибки своего предшественника, – убежден Алексей Голобуцкий.

Что известно о новом министре обороны Украины

Рустем Умеров – первый мусульманин в Кабинете министров Украины. Ему 41 год. Родился в Узбекистане в семье крымских татар, депортированных советскими властями из Крыма в 1944-м и вернувшихся на полуостров в начале 1990-х. Умеров – экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе. Начал карьеру в компании оператора мобильной связи lifecell ("Астелит"), которая был совместным предприятием украинского бизнесмена Рината Ахметова и турецкого оператора мобильной связи Turkcell.

В 2007-м выступил одним из основателей общественной организации "Землячество крымских татар", которая представляет интересы этого народа в Украине, а с 2007 по 2019 гг. – советник лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева.

В 2012 году – соучредитель и член правления Крымской международной бизнес ассоциации.

В 2019-м избрался в Верховную раду Украины от партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законов, в том числе "О коренных народах Украины". Занимал пост заместителя руководителя Постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В 2021 году стал сопредседателем объединения "Крымская платформа".

Рустема Умеров считают эффективным коммуникатором на международном уровне. После начала полномасштабной войны, весной 2022 года он участвовал в российско-украинских переговорах – в Беларуси и Турции, а позже занимался обменом пленными. Свободно владеет турецким языком.

7 сентября 2022-го Верховная рада назначила Умерова главой Фонда госимущества – органа исполнительной власти, который отвечает за приватизацию, аренду и использование государственной собственности. В августе нынешнего года входил в состав украинской делегации на переговорах в Джидде [Саудовской Аравии] по прекращению развязанной РФ войны в Украине. СМИ пишут, что с первых дней войны Умеров занимается непубличными переговорами о поставках для ВСУ тяжелого вооружения.