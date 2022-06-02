Новый посол США вручила президенту Украины верительные грамоты

Новый посол США в Киеве Бриджет Бринк пообещала содействовать реализации мер в сфере безопасности, которые предусматривают дальнейшие поставки Украине вооружений в условиях продолжающегося вторжения российской армии.

Американский дипломат заявила об этом 2 июня в Киеве, во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому верительных грамот.

Кандидатуру карьерного дипломата Бринк на пост посла в Украине Сенат США утвердил несколько недель назад. В течение 25 лет до этого она работала в Узбекистане, Грузии, занимала различные высокие должности в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома. Владеет русским языком.

Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Кандидатуру Бринк Сенат утвердил 19 мая, в тот же день, когда госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал возобновление работы американского посольства в Киеве. Ранее в нынешнем году дипмиссия была закрыта по соображениям безопасности.

Журналистам в Киеве Бриджет Бринк заявила, что её первоочередная миссия – помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Она подчеркнула, что поставки военной помощи сейчас ускоряются.

На этой неделе президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направляет Украине более передовые системы залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета помощи на сумму в 700 миллионов долларов. Также пакет предусматривает отправку радара воздушного наблюдения, дополнительной партии противотанковых ракет Javelin, артиллерийских боеприпасов, вертолётов, транспортных средств и запчастей.

В Кремле, комментируя эти сведения, заявили, что США "подливают масла в огонь". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что решение США передать Украине реактивные системы HIMARS, "безусловно, является угрозой для России, на которую она будет реагировать". "Ответом в случае использования этих средств против российских территорий станет поражение центров принятия решений, не только в Киеве", - сказал Медведев.

Джо Байден в колонке для Тhe New York Times ранее написал, что Соединённые Штаты не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что могло бы привести к эскалации войны.

Находящийся с визитом в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг провёл переговоры с главой Белого дома. После встречи Столтенберг заявил, что война в Украине превратилась "в войну на истощение", и что западные страны должны готовиться "к долгому пути". Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией, Столтенберг подчеркнул, что западный военный блок несёт ответственность за поддержку Украины.

Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода: