США пока не видят признаков того, что Россия остановит войну в Украине

До тех пор, пока идёт война в Украине, Соединённые Штаты будут поддерживать народ этой страны и стремиться к тому, чтобы у украинцев были все необходимые им эффективные средства защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сказал Блинкен, США по-прежнему не исключают, что военный конфликт в Украине продлится "много месяцев". "Уже завтра войны могло бы не быть, если бы Россия выбрала завершение агрессии, но пока мы не видим никаких признаков этого", - отметил Блинкен.

Высокопоставленные представители американской администрации днём ранее подтвердили журналистам, что Вашингтон направит Киеву высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS - в рамках очередного, 11-го пакета помощи, в области безопасности. Как отметили официальные лица, комплексы будут оснащены боеприпасами, которые позволят украинским военным запускать ракеты на расстоянии до 80 км, передаёт CNN.

Президент Джо Байден ранее в колонке для газеты the New York Times написал, что Соединённые Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что может привести к эскалации войны.

Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Вашингтоне отметил, что украинцы заверили американскую сторону в том, что они не будут использовать предоставленные Соединёнными Штатами передовые ракетные системы для поражения целей на территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в свою очередь, в ходе визита в США, что президент России Владимир Путин не достиг в Украине тех стратегических задач, которые он ставил. "Вместо этого он получил расширение НАТО у своих границ", - сказал Столтенберг.

Перед вторжением в Украину в конце февраля руководство России указывало, что считает одной из главных угроз национальной безопасности дальнейшее расширение НАТО на восток, и в частности, возможное членство в Североатлантическом Союзе Украины.

После начала российского вторжения на украинскую территорию о намерении присоединиться к НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые многие годы сохраняли нейтралитет в военной сфере. Страны уже подали заявки на членство в организации. Процесс их вступления западные союзники рассчитывают завершить в короткие скроки.