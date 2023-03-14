Путин: подрыв "Северного потока" украинскими активистами - чушь

Президент России Владимир Путин отверг предположения, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море могли стоять не связанные с государством проукраинские активисты. Путин назвал версию "полной чушью".

"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определёнными технологиями...Надо искать тех, кто заинтересован...Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия-24".

На прошлой неделе несколько западных СМИ, издания в США, Германии и Великобритании, опубликовали сведения о возможном развитии событий, которые привели к повреждению российских трубопроводов. Среди прочего говорилось, что группа из шести человек с поддельными паспортами арендовала яхту и заложила взрывчатку на глубине около 80 метров. При этом было высказано предположение, что диверсию могла осуществить некая проукраинская группировка, но украинское правительство не имело к произошедшему и к её действиям никакого отношения.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал подобные публикации в прессе очень опасными и вновь заявил о непричастности Киева к подрыву веток "Северного потока". Как сказал Зеленский, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь ВСУ.

В конце сентября, вблизи датского острова Борнхольм, в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной ветки "Северного потока-2". Германия, Швеция и Дания начали расследования, но до сих пор не установили виновных.

Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Москва считает, что в случившемся заинтересованы США и их союзники. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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