NYT: у РФ есть технологии для слежки за пользователями мессенджеров

В России по просьбе властей создали программы для слежки за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Их могут использовать ФСБ и полиция. Об этом пишет The New York Times, получившая, как утверждается, около сорока документальных доказательств.

Большую часть рынка технологий для мониторинга телекоммуникаций контролирует "Цитадель", до 2022 года частично принадлежавшая российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Среди дочерних компаний "Цитадели" – "МФИ Софт", которая разработала инструмент NetBeholder. Программа может определять, кто с кем, когда и где разговаривает в мессенджерах, а также приложен ли к сообщению файл. К содержанию переписки инструмент доступа не имеет, подчёркивает NYT.

Кроме того, NetBeholder может отображать местоположение двух телефонов в течение дня, чтобы определить, находились ли они рядом. Также программа, используя данные об абонентах телекоммуникационных сетей, может точно определить, родом из какой страны или региона России пользователь.

Раньше, чтобы получить такую информацию, власти были вынуждены запрашивать её у компаний-владельцев мессенджеров. Получив запрос, компании сами решали, предоставлять ли её.

"Цитадель" не ответила NYT на просьбу о комментарии. Представитель Усманова заявил, что тот "уже нескольких лет не участвует в принятии управленческих решений компании".

Согласно заявлениям Telegram и Signal, замаскировать трафик нельзя, но можно использовать встроенные функции мессенджеров, чтобы отследить его было сложнее. В заявлении WhatsApp говорится, что инструменты слежки представляют собой "угрозу частной жизни" и что он будет продолжать защищать личные разговоры.

По информации NYT, некоторые российские разработки уже пытались продать в страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.