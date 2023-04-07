На Камчатке завели дело о публичном призыве к экстремизму в закрытом чате

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму в закрытом рабочем чате в вотсапе. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Следствие установило, что в июле прошлого года 34-летний IT- специалист местной компании "Аймакс Сервис" Андрей Архипов написал в рабочем чате: "Аймакс сила. Слава Украине. Оккупантов на гиляку".

По версии следствия, это сообщение "направлено на побуждение личности к насилию и физическому уничтожению людей, принадлежащих социальной группе "военнослужащие", конкретно в этом случае – российские военные".

Сейчас Архипов под подпиской о невыезде, пишет Astra. В феврале Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов.

Публичность сообщения следствие не обосновало. Так как чат внутренний и закрытый, донос на Архипова написал кто-то из коллег, пишут Сибирь.Реалии и Astra.

По статистике Роскомнадзора, за полгода полномасштабного вторжения России в Украину россияне написали почти 145 тысяч доносов. Значительная их часть касалась сведений о действиях российских военных в Украине, которые доносчики назвали "фейками". Российские власти считают фейком публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.