NYT: в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета

Взрыв на рынке в Константиновке в Донецкой области 6 сентября, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки "Бук". Такое оружие есть как у Украины, так и у России. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного в New York Times.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.

Однако журналисты New York Times изучив свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, сделали другие выводы.

Как пишет газета, на кадрах с камер наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не из районов, занятых российской армией. Это предположение основано на том, что в момент приближения ракеты по меньшей мере четверо прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении подконтрольной Украине территории. Кроме того, за несколько мгновений до взрыва отражение ракеты видно на двух припаркованных автомобилях, что показывает направление движения с северо-запада.

По мнению неназванного эксперта по взрывчатым веществам и анализу NYT, образовавшаяся воронка и повреждения также соответствуют ракете, летящей с северо-запада.

Ранее к таким же выводам пришёл основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, проанализировав видео из Константиновки, выложенное президентом Украины Владимиром Зеленским. Левиев предположил, что ракета была выпущена украинским самолётом. При этом он подчеркнул, что это было трагической случайностью, а не целенаправленным ударом.

Вероятное попадание украинской ракеты произошло в ходе боев, которые продолжаются в соседних с Константиновкой районах.

Первоначально украинские власти пытались помешать журналистам издания получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара. Но авторам расследования в итоге удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия.

Как утверждают журналисты NYT, у них есть доказательства, что за несколько минут до взрыва на рынке украинские военные запустили две ракеты класса "земля-воздух" в направлении линии фронта из города Дружковка, расположенного в 15 километрах к северо-западу от Константиновки. В Дружковке в этот момент находились репортеры издания, которые слышали звуки запуска ракет в 14:00 по местному времени. Взрыв в Константиновке произошёл через четыре минуты после запуска ракет. Информацию о запуске двух ракет в интервью газете подтвердил и украинский военный, попросивший об анонимности.

Авторы расследования побывали на предполагаемом месте запуска ракет на окраине Дружковки. Они увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна - предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки "до" и "после" удара, авторы расследования пришли к выводу, что именно это место использовалось для запуска ракет.

Украинские власти обвинили российские силы в использовании для удара по Константиновке модифицированных ракет ПВО С-300.

Однако размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте взрыва , соответствуют по размеру и форме только одной ракете - 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка "Бук", утверждают журналисты. Такое оружие есть как у Украины, так и у России.

К выводу о том, что в Константиновке взорвалась именно ракета 9M38, пришли и два эксперта по утилизации боеприпасов, которые попросили об анонимности.

Пожар на рынке в Константиновке начался, поскольку в момент удара в ракете, вероятнее всего, было немало неиспользованного топлива, пишет NYT.

Авторы расследования отмечают, что у них нет данных о том, как вышло, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако подчёркивают, что удар, вероятно, был результатом трагической случайности. Как отмечают эксперты по противовоздушной обороне, подобные ракеты могут сбиться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники.

Авторы расследования при этом подчёркивают, что за время вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданское население и наносила удары по школам, рынкам и жилым домам.

В Украине выводы из расследования The New York Times пока не комментировали. Ранее власти страны говорили, что не будут проводить собственное расследование обстрела рынка в центре Константиновки, так как для Киева "все очевидно» — это «один из ракетных ударов Российской Федерации".

Константиновка в Краматорском районе Донецкой области попала под обстрел 6 сентября. Погибли 16 мирных жителей, 33 были ранены. Этот удар стал одним из самых смертоносных за последние несколько месяцев. Москва обстрел Константиновки официально не комментировала.