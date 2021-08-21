Объединение журналистов "Четвертый сектор" признали "иноагентом"

Минюст России включил в список "НКО-иноагентов" пермскую организацию журналистов-фрилансеров "Четвёртый сектор". Организация, по данным министерства, получала финансирование от филиала германского фонда Фридриха Наумана и от молдавского фонда PRO NOVA.

Минюст считает, что "Четвёртый сектор" оказывал влияние на выработку и реализацию государственной политики, а также на решения и действия госорганов и органов местного самоуправления.

Одна из основателей проекта Анастасия Сечина написала в фейсбуке, что у неё до сих пор нет на руках акта внеплановой проверки организации, но запись о внесении в список "иностранных агентов" на сайте Минюста уже есть.

Министерство начало проверку "Четвёртого сектора" в июле. Из-за этого объединение объявило о самоликвидации. По словам Сечиной, организации всё равно грозит штраф, за то, что не попросила Минюст включить себя в реестр "иноагентов".

"Четвертый сектор" зарегистрирован в 2012 году. По данным СПАРК, чистая прибыль организации составила миллион рублей. С "Четвертым сектором" сотрудничали около десяти журналистов из разных регионов, тексты которых публиковали различные СМИ.

Закон об "иностранных агентах" начал действовать в России в 2012 году. Согласно документу, любое НКО или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

"СМИ – иностранным агентом" могут признать и физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

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