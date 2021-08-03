ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагент"

Симоновский суд Москвы оштрафовал на полмиллиона рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией).

ФБК, созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, обвинили в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента.

Издание "МБХ медиа" обратило внимание на решение на сайте московских судов во вторник, но принято оно было 26 июля. Это"Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Симоновского суда. Согласно его вердикту, в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте ФБК не было маркировки "иноагент".

Министерство юстиции России включило ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2020 года. Ведомство объяснило это тем, что проверка показала несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. Сами сотрудники фонда Навального утверждения об иностранном финансированим отрицают.

Летом нынешнего года, 9-го июня, Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией и запрете её деятельности. Также экстремистскими были признаны Фонд защиты прав граждан и Штабы Навального. Отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности этих структур.

Навальный и его сторонники не согласны с решениями и считают их единственной целью давление на оппозицию и недопуск её представителей к выборам.

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