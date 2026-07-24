Обнулиться с женой. "Друг России" в Никарагуа хочет править вечно

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, остающийся одним из немногих "друзей России" в Латинской Америке, на днях заявил, что в его стране больше никогда не будут проводиться президентские выборы. По словам Ортеги, он единолично принял такое решение – чтобы навсегда закрыть путь к власти "заговорщикам, предателям и наймитам мирового империализма".

В сегодняшней Латинской Америке после падения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро полгода назад фактически осталось лишь два государства, в которых власть принадлежит либо настоящим коммунистическим диктатурам, либо другим левым авторитарным лидерам. И в обоих случаях речь идет о властителях, которых в Москве традиционно считают своими идеологическими союзниками в Западном полушарии.

Это Куба, которой правит Мигель Диас-Канель (а фактически, по слухам, все еще и 95-летний Рауль Кастро) и Никарагуа, во главе которой давно бессменно стоят 80-летний "сандинист-социалист" Даниэль Ортега и его 75-летняя жена Росарио Мурильо, бывшая партизанка и поэтесса, называющая себя "марксисткой-мистиком". В январе 2025 года Ортега без всяких выборов и референдумов при помощи марионеточного парламента назначил собственную супругу, ранее вице-президента, "сопрезидентом Республики Никарагуа".

Выступая в минувшее воскресенье на праздновании 47-й годовщины Сандинистской революции 1979 года (свержения диктатуры Анастасио Сомосы), Даниэль Ортега объявил: "Здесь больше никогда не будет выборов, чтобы они могли пытаться захватить правительство и власть! Времена, когда поддерживаемые США партии возвращались, окончательно прошли!".

Также правитель Никарагуа пообещал совместно с Национальной ассамблеей (парламентом) вскоре разработать новые законы, которые "возведут стену и барьер" против всех оппозиционеров, которых он назвал "шпионами, предателями и изменниками".

Нынешние президентские полномочия Даниэля Ортеги, занимающего высший пост в стране уже который срок подряд (он был президентом Никарагуа в 1985–1990 годах и ныне является им бессменно с 10 января 2007 года), истекают в 2027 году. Очевидно, вместо проведения очередных сфальсифицированных выборов он и его супруга сейчас решили просто окончательно ликвидировать любые риски потери власти.

При этом еще во время избирательной кампании 2021 года в Никарагуа были запрещены все политические партии, кроме правящего Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО), а всех кандидатов в президенты от оппозиции арестовали и отправили по тюрьмам. Формально в стране все еще есть политический плюрализм, однако фактически СФНО давно превратился в единственную властную силу.

Даниэль Ортега, когда-то давно, во второй половине XX века, бывший пламенным революционером, боровшимся за свободу народа от другого тирана, и кумиром миллионов молодых людей, причем и за пределами собственной маленькой родины, сегодня превратился в жестокого и вороватого диктатора, с которым отказываются разговаривать многие лидеры соседних стран и от которого разбежались даже самые преданные бывшие соратники. К тому же Ортега хотя и установил в Никарагуа культ собственной личности, но на деле попал под влияние своей не менее одиозной супруги, увлекающейся "революционно-христианским" мистицизмом.

Официальная фотография Росарио Мурильо из ее сети Х (на которой она значительно моложе нынешнего возраста):

Росарио Мурильо, по всей видимости, насколько можно судить по ее публичным речам, – человек психически неуравновешенный, грубый и жестокий. Кроме странно интерпретированного католицизма и революционной мистики в ее воззрениях есть элементы индейской и индуистской эзотерики. Ее выступления – это всегда публичные театральные действа с истерическими речами на фоне ей же организованных уличных праздников в причудливом антураже.

Именно Росарио Мурильо, а не Даниэль Ортега, по свидетельству очевидцев и оппозиционных СМИ, осуществляет ежедневный контроль над важнейшими сферами государственного управления, над назначениями всех чиновников и пропагандой. Она руководит кабинетом министров и продвигает законы, в то время как сам Ортега давно уже редко появляется на публике. Именно Мурильо лично руководила репрессиями во время народных выступлений в Никарагуа в 2018–2019 годах, в результате которых погибли, по разным данным, от 620 до 1400 человек. В наши дни в тюрьмах в Никарагуа тысячами сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и общественные деятели.

Помимо прочего, Ортега, непримиримый борец с "американским империализмом" – признанный друг России (в 2015 году награжденный российским Орденом Дружбы), Кубы, Китая, Ирана и КНДР и один из горстки мировых лидеров, когда-то мгновенно признавших "независимость" самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии (которые также наградили его собственными орденами). Потом Никарагуа стала одной из единичных стран мира, официально признавших легитимной аннексию Россией украинских регионов – Крыма в 2014 году, а впоследствии также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

При Ортеге и Мурильо в Никарагуа, по мнению международных правозащитников и правительств западных стран, окончательно установилась "жесткая мафиозная диктатура". Сегодня Никарагуа – третья по бедности страна в Латинской Америке, уступающая только Венесуэле и Гаити. Начиная с 2015 года из этой страны с населением всего в 6 миллионов 700 тысяч (по данным последней переписи 2024 года) эмигрировали уже более 550 тысяч человек.

При этом исторически Никарагуа – страна весьма несчастная. За два последних столетия она пережила десятки государственных переворотов, иностранных интервенций, правых диктатур и гражданскую войну в 80-90-е годы прошлого века. За исключением добычи золота (почти все золотодобывающие никарагуанские шахты принадлежат правящей семье), в Никарагуа почти полностью аграрная экономика – то есть экстенсивное сельское хозяйство, ориентированное на производство кофе, бананов и сахарного тростника, и крохотная промышленность, в том или ином виде перерабатывающая сельхозпродукцию. Годовой импорт Никарагуа превышает экспорт почти на миллиард долларов. 50 процентов никарагуанцев не умеют толком читать и писать и живут ниже официально установленного уровня бедности.

Политологи и аналитики (в частности, эксперты организации ACLED) подчеркивают, что сейчас Никарагуа практически официально завершила переход к полноценной тоталитарной семейной диктатуре. Отмена выборов, объявленная Даниэлем Ортегой, создает прецедент мирового масштаба, ставя страну в один ряд с самыми жесткими закрытыми режимами планеты.

На этом фоне постоянно укрепляются связи режима Ортеги-Мурильо с Москвой, которые оцениваются экспертами как уже союзнические – при правлении этой семьи Никарагуа остается одним из ключевых партнеров Кремля в Западном полушарии. Манагуа последовательно голосует против всех резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих российскую агрессию против Украины.

Россия незадолго до вторжения в Украину построила в Никарагуа военно-тренировочный центр и намекала на планы создания там собственной военной и военно-морской баз. Кремль несколько лет назад, пока были возможности, поставлял режиму Ортеги танки, зенитные системы, вертолеты, патрульные катера, боевые машины пехоты и другие вооружения, а в никарагуанскую столицу Манагуа несколько раз прилетал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 2021 году во всей Латинской Америке много шума наделала странная история со штабным самолетом ФСБ России, который летел из Венесуэлы и нарушил воздушное пространство Колумбии – по пути в Никарагуа. Летом 2025 года Москва и Манагуа ратифицировали пакт, который призван юридически блокировать решения Международного уголовного суда (МУС). Эксперты называют это "Планом Б" семьи Ортеги-Мурильо для обеспечения себе международного иммунитета.

А весной 2026 года российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации масштабного соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Этот документ предусматривает совместные военные учения, обмен разведданными, координацию в сфере радиоэлектронной борьбы и постоянное присутствие российских военных специалистов. Даниэль Ортега и Росарио Мурильо официально разрешили им находиться в стране и закрепили за Москвой право размещать в Никарагуа разные миссии и военные объекты. Оппозиция, в основном действующая уже за границей, называет этот договор созданием "военной базы РФ у ворот США".

Есть данные, что Кремль предоставляет режиму Ортеги-Мурильо цифровые системы наблюдения и криптографии, а российские спецслужбы обучают никарагуанскую полицию методам кибершпионажа и подавления протестов. Российские государственные холдинги (RT на испанском языке и Sputnik) плотно сотрудничают со структурами Даниэля Эдмундо Ортеги (одного из сыновей Даниэля Ортеги, курирующего государственные СМИ), поставляя оборудование и обучая пропагандистов.

Главным лоббистом российских интересов в Никарагуа выступает 43-летний Лауреано Ортега Мурильо, другой сын Даниэля и Росарио, назначенный отцом и матерью официальным спецпредставителем по взаимодействию с РФ. Он регулярно посещает Москву и Санкт-Петербург, где подписывает закрытые о публики экономические и технологические контракты.

Вашингтон, который воспринимает Никарагуа как часть "оси зла", угрожающей американской безопасности, и уже ввел санкции против более чем 2 тысяч никарагуанских чиновников, после известий о полной отмене в Никарагуа президентских выборов в очередной раз назвал режим Ортеги-Мурильо "жесткой диктатурой". Еще в 2021 году, при Джо Байдене, Белый дом официально охарактеризовал выборы 2021 года в Никарагуа как "фарс" – из-за арестов всех реальных кандидатов от оппозиции.

Нынешний президент США Дональд Трамп очень часто и жестко лично критикует семейную пару "сопрезидентов Никарагуа" и последовательно относит их к числу главных врагов США в Западном полушарии. Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп и его администрация официально включили Никарагуа (наряду с Кубой и Венесуэлой) в так называемую латиноамериканскую "Тройку тирании". Сейчас Трамп уверяет, что "правление этой семейной династии не будет длиться вечно", и обещает добиться восстановления демократии в стране.

После заявления Даниэля Ортеги об отмене выборов администрация Трампа, вероятно, перешла к формированию обновленной жесткой стратегии в отношении Никарагуа. Влиятельные союзники Трампа в Конгрессе (например, конгрессвумен от Флориды Мария Эльвира Салазар) заявили, что после усиления давления на Кубу именно Никарагуа становится главной следующей целью для решительных действий США в Латинской Америке.

В Конгрессе и Госдепартаменте США подчеркивают, что попытки Ортеги и Мурильо превратить Никарагуа в "тропическую Северную Корею", а также их симпатии и военные соглашения с Россией и Китаем вынуждают Вашингтон мобилизовать международное сообщество для полной изоляции Манагуа. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил режим Ортеги-Мурильо, что для них "прежних правил игры больше не существует" (no business as usual).

Среди уже известных планов Белого дома – расширение ограничений на импорт из Никарагуа золота и кофе (пока США остаются их главным покупателем). Администрация Трампа также планомерно сокращает и отменяет программы временной защиты (TPS) для мигрантов из Никарагуа, требуя от них покинуть территорию Соединенных Штатов, чтобы лишить режим Ортеги и Мурильо рычагов давления на Вашингтон через миграционные кризисы.