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Общественные палаты "ЛНР" и "ДНР"призвали провести референдум

Общественная палата так называемой "ЛНР" обратилась 19 сентября к главе региона Леониду Пасечнику с требованием немедленно провести референдум о присоединении к России. С обращением к Пасечнику выступила заместитель председателя Общественной палаты Лина Вокалова.

Вокалова отметила, что в последние дни "киевские националисты перешли все красные линии" и выразила уверенность, что население Луганщины полностью поддержит инициативу о присоединении к России, что обезопасит территорию самопровозглашенной республики.

Решение о проведении референдума было направлено на рассмотрение главе "ЛНР" и Народному Совету.

Спустя пару часов с аналогичным обращением к главе так называемой "ДНР" Денису Пушилину выступила и Общественная палата непризнанной Донецкой республики. "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации," - говорится в документе.

Обращения происходят на фоне контрнаступления вооруженных сил Украины на западных границах Донецкой и Луганской областей.

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян у себя в Телеграме прокомментировала эти просьбы как "крымский сценарий и ва-банк".

  • Изначально Кремль планировал проведение "референдумов" о вхождении в состав России в нескольких оккупированных регионах Украины 11 сентября: кроме Донецкой и Луганской областей, это планировалось также в Херсонской и Запорожской. Однако из-за положения дел на фронте и контрнаступления российских войск референдумы были отложены.
  • Позже секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что следует приурочить "референдумы" о присоединении к России на Донбассе и оккупированных территориях юга Украины ко Дню народного единства. Он в России празднуется 4 ноября.
  • Так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" - Луганская и Донецкая области Украины - объявили о своей независимости в 2014 году в ходе пророссийских протестов. Украина не признаёт независимости "ЛНР" и "ДНР" и в данный момент считает их украинской территорией, временно оккупированной российскими войсками. Россия признала независимость "ЛНР" и "ДНР" 22 февраля этого года, и через два дня начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Кроме России, независимость "ЛНР" и "ДНР" признали КНДР и Сирия. Остальные страны мира, как и ООН, считают их территории частью Украины.

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