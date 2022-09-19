Общественные палаты "ЛНР" и "ДНР"призвали провести референдум

Общественная палата так называемой "ЛНР" обратилась 19 сентября к главе региона Леониду Пасечнику с требованием немедленно провести референдум о присоединении к России. С обращением к Пасечнику выступила заместитель председателя Общественной палаты Лина Вокалова.

Вокалова отметила, что в последние дни "киевские националисты перешли все красные линии" и выразила уверенность, что население Луганщины полностью поддержит инициативу о присоединении к России, что обезопасит территорию самопровозглашенной республики.

Решение о проведении референдума было направлено на рассмотрение главе "ЛНР" и Народному Совету.

Спустя пару часов с аналогичным обращением к главе так называемой "ДНР" Денису Пушилину выступила и Общественная палата непризнанной Донецкой республики. "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации," - говорится в документе.

Обращения происходят на фоне контрнаступления вооруженных сил Украины на западных границах Донецкой и Луганской областей.

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян у себя в Телеграме прокомментировала эти просьбы как "крымский сценарий и ва-банк".