В оккупированном Херсоне готовят референдум о присоединении к РФ

Власти Херсонской области, назначенные при поддержке российских войск, сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", - сообщил замглавы пророссийской временной администрации Кирилл Стремоусов. В телеграме он написал, что жители региона "хотят вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви" (орфография сохранена - РС).

Конкретные сроки проведения голосования пока не названы. При этом ранее Стремоусов сообщал, что оно может состояться осенью.

1 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим статусом так называемых "народных республик" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, полностью или почти полностью занятых российскими войсками, будут принимать сами жители этих территорий.

21 февраля Москва признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. В ходе него российские войска и подразделения сепаратистов заняли ряд территорий Украины на востоке и юге страны.

Часть Донбасса и Крым не находятся под контролем украинских властей с весны 2014 года. Крым был объявлен частью Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого не признаны международным сообществом. Москва называет аннексию восстановлением исторической справедливости.