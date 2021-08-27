"Общество толерантно к пыткам". Как помочь жертвам издевательств?

Крупнейший в России интернет-магазин Lamoda начал продавать продукцию с атрибутикой Комитета против пыток. Об этом сообщил руководитель комитета правозащитник Игорь Каляпин. Уже неделю на сайте Lamoda можно заказать хлопковые футболки с котом и мишкой, которые символизируют деятельность комитета. Деньги от продажи мерча пойдут в благотворительный фонд Комитета против пыток – на реабилитационные программы для жертв пыток, оплату адвокатов, расходы на экспертизу и эвакуацию тех, кто в этом нуждается. Сотрудники комитета говорят, что этот проект можно считать также и просветительским – многие россияне до сих пор относятся к пыткам лояльно и считают, что иногда они оправданны. По данным "Левада-центра, около 30 процентов опрошенных допускают применение пыток в "исключительных случаях".

Символами Комитета против пыток стали кот и медвежонок, обмотанный колючей проволокой. Именно они изображены на футболках, а также другой продукции, деньги от продажи которой пойдут на борьбу с пытками. Футболки, которые появились в разделе мужской одежды сайта Lamoda, подходят всем – и девушкам, и юношам. Они сделаны из 100%-ного хлопка. Отмечается, что это удобная одежда для повседневной носки и привезут её в любую точку России.

О том, как футболки и другой мерч могут помочь бороться с пытками, рассказала руководитель Благотворительного фонда Комитета против пыток Юлия Фролова:

Медведь символизирует ужас пыток и состояние заявителей, которые им подвергаются

– Идея продажи мерча пришла к нам довольно давно, нам хотелось привлечь внимание к нашей работе и к проблеме пыток в целом. Нам помогли разрабатывать картинку, и потом мы вместе с командой решали, на какой продукции это лучше разместить. Самое популярное – это футболки с мишками и котиками. Кот и Комитет против пыток всегда идут рука об руку. Во-первых, аббревиатура Committee Against Torture – это английские буквы CAT, в переводе с английского это "кот". Поэтому мы оттолкнулись от этой истории и изобразили такого вальяжного кота, который стоит на страже прав человека. А медведь как-то сам родился, он обмотан колючей проволокой, с оторванной лапой, то есть он больше здесь символизирует ужас пыток и как-то отражает состояние заявителей, которые им подвергаются.

– Как люди реагируют на ваши футболки?

Мы планируем тратить деньги на помощь пострадавшим от пыток

– Мы сами ходим в наших футболках, потому что мы их очень любим. И очень радуемся, когда встречаем на улице людей в наших футболках. Это становится довольно частым явлением, потому что эти футболки неубиваемые, их можно носить годами, и поэтому шансы встретить человека в нашей футболке увеличиваются. Ну, встречаем разную реакцию. Кто-то удивляется: "Вау, а что это такое, что за комитет?" – и мы пытаемся в двух словах рассказать. Кто-то удивляется вообще существованию такой проблемы, как пытки, связывает это все со Средневековьем. А кто-то выражает солидарность и говорит, что "молодцы, ребята, я бы так, наверное, не смог – работать с такой темой". В основном реакция положительная. Я вот не помню ни одной негативной реакции. Вообще, эта идея продажи мерча пошла от того, что мы бы хотели, чтобы с проблемой пыток боролось само обществ. Потому что она, так или иначе, касается каждого. Надеемся, что эта коммерческая история будет приносить некие деньги (цена футболки – около 1500 рублей), которые мы планируем тратить на помощь пострадавшим от пыток. Это медицинское обеспечение, потому что если человек столкнулся с физическими страданиями, у него есть необходимость лечения, и это не покрывается обязательным медицинским страхованием. Как правило, у каждого пострадавшего от пыток есть психологические проблемы, с которыми лучше и проще справиться с помощью профессионала. Зачастую жертвам пыток требуется эвакуация, если им угрожает опасность, мы обеспечиваем их переезд в безопасное место, не только их, но и членов их семьи. Также иногда требуется помощь адвокатов, потому что невозможно попасть, например, в места принудительного содержания, если нет специального адвокатского статуса. На все это, конечно, требуются деньги. Мы собираем не только пожертвования, мы решили предложить нашим сторонникам приобретать мерч, потому что он символизирует солидарность с нами, это соучастие в решении этой проблемы, – говорит Юлия Фролова.

Оксана Костив, руководитель группы корпоративной социальной ответственности Lamoda, рассказала Радио Свобода, что сотрудничество с Комитетом против пыток стало частью благотворительной программы компании:

Нам нравится тренд, в рамках которого благотворительные фонды могут привлекать пожертвования

– С 2020 года мы активно развиваем раздел, который называется "Хочу помочь". Там продаются товары от благотворительных фондов. Это часть нашего большого проекта Lamoda planet, где мы собираем этические, экологические и благотворительные товары. Этот проект родился у нас в прошлом году, как ответ на пандемию. Мы разработали льготные условия сотрудничества для благотворительных фондов и в общем стараемся им помогать . В подборку "Хочу помочь" попадают исключительно те фонды, те партнеры и те благотворительные проекты, которые не только делают качественный и, что немаловажно, эстетичный мерч, но и прошли проверку Lamoda, а также подтвердили свою прозрачность и надежность, о чем свидетельствует их размещение на площадках наших партнеров. Это платформы, отвечающие за верификацию благотворительных фондов "Добро.mail.ru" и "Нужна помощь". Нам очень нравится тренд, в рамках которого фонды, благотворительные организации, социальные проекты используют мерч как способ рассказать о себе и привлекать пожертвования. Комитет против пыток появился у нас совсем недавно, буквально неделю назад. Он прошел проверку как на "Добро.mail.ru", так и на "Нужна помощь". Их продажи только начинаются. Поэтому говорить о каких-то первых результатах, наверное, еще рано. В принципе, за год существования нашего проекта "Хочу помочь" с нами сотрудничало уже более десятка различных фондов и благотворительных организаций. Покупая их товары и на Lamoda, можно помочь как детям, так и взрослым, поддержать социальные проекты, помочь пожилым людям, внести свой вклад в экологические проекты или поддержать приюты для бездомных животных. Мы сознательно не ограничиваем сферу деятельности тех фондов, которые у нас представлены. Аудитория у Lamoda достаточно разная. Поэтому если фонд подтвердил свою надежность, пройдя проверку на "Добро.mail.ru" и "Нужна помощь", делает качественный и красивый мерч, то мы открыты для сотрудничества, – говорит руководитель группы корпоративной социальной ответственности компании Lamoda Оксана Костив.

Тема пыток в России становится чуть менее табуированной. Об этом в том числе свидетельствует проект Комитета против пыток, креативного агентства Zebra Hero и издания "Медуза" (внесен в список иноагентов Минюстом РФ в апреле 2021 года) "Русская школа йоги", в котором участвуют популярные российские актеры и музыканты.





Глава Комитета против пыток Игорь Каляпин считает, что одна из главных задач организации – не только борьба с пытками, но и просветительская работа, ведь многие россияне до сих пор считают, что иногда, в исключительных случаях, пытки допустимы:

Проблема в том, что общество относится к пыткам толерантно

– Проблема пыток – это не только проблема того, что у нас что-то совсем плохо с властью. У нас во власти негодяи, которые считают возможным пытать людей. Нет, к сожалению, это проблема всего общества. Как показывают социологические опросы, как показывает реакция на те или иные события, у нас общество к пыткам относится толерантно. Когда мы начали изучать этот вопрос, это стало очень неприятным открытием. Наша задача – объяснять, доносить, что людей нельзя пытать ни при каких обстоятельствах. Очень часто, спрашивая людей, можно ли применять пытки, мы получаем ответ: "А это смотря кого, педофилов и террористов можно". То есть люди просто не понимают, что если вы считаете возможным пытать хоть кого-то, это значит, что пытать можно будет всех. Потому что при помощи пыток террористом и педофилом можно сделать любого. И история много раз это подтверждала. На самом деле, объяснять, что на пытки должен распространяться абсолютный запрет, приходится всем, а не только каким-то силовикам, полицейским, представителям власти и так далее. Прежде всего, это приходится объяснять простым, обычным людям. Самый главный тиран у нас – это все-таки народ, а не власть. Нам нужно не столько оказывать давление на власть, сколько все-таки воспитывать общество и самих себя. Наша задача – рассказывать людям конкретные истории, рассказывать, как важно добиваться восстановления своих нарушенных прав, восстановления своего поруганного человеческого достоинства, как важно его охранять и как важно никогда не допускать пыток – ни в отношении преступников, ни в отношении военнопленных, ни на войне, нигде. Ничто не может служить оправданием пыток. Об этом совершенно четко сказано в третьей статье Европейской конвенции, неслучайно она является самой короткой, самой простой и самой категоричной, – говорит глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.



Точной статистики пыток в России нет. По данным СМИ, за последние 12 лет без расследования и судов остались примерно 40 тысяч случаев избиений и пыток со стороны сотрудников МВД, Росгвардии и ОМОНа. По данным "Новой газеты", с 2009 года в России за насильственное превышение полномочий были осуждены 13,8 тысячи человек – только треть всех осужденных по этой статье являются сотрудниками правоохранительных органов. Статистика правозащитников показывает, что даже в случае возбуждения дела на полицейского виновными признают не больше 10% подозреваемых сотрудников, на которых подали заявление о насилии. В России пострадавшие от полицейского насилия чаще всего сталкиваются с избиениями при задержании и пытками в отделениях и колониях. Большинство этих случаев остаются безнаказанными.