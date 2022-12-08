Завербованным в ЧВК заключённым показывали видео убийства дезертиров

Завербованным в "ЧВК Вагнер" российским заключённым показывают видео расстрела дезертиров. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в колониях.

Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключённых, которые согласились вступить в ряды "ЧВК Вагнер", заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые дезертировали с поля боя, утверждает собеседник. "Он там говорит - я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют." - Рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник Би-би-си, который завербовался в ЧВК.

Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником Би-би-си, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.

Собеседники Би-би-си близкие к "ЧВК Вагнер" рассказали журналистам, что знают минимум о трёх подобных убийствах. Би-би-си не удалось найти подтверждения их словам. Один из собеседников журналистов уточнил, что видеозаписи с казнями существовали и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сотрудник одной из российских колоний в разговоре с Би-би-си заявил, что к ним в учреждение вербовщики "ЧВК Вагнер" приезжали уже дважды. По его словам, на территории колонии они "чувствовали себя совершенно свободно" и общались только с руководством.

Ранее появилась информация о том, что российский военнослужащий Виктор Севальнев, погиб на территории Украины после того, как заявил, что не хочет продолжать воевать и ему грозит расстрел. Он сообщил своей жене, что его казнят за дезертирство подчинённых.

В ноябре в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнер", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой.

Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что считет видео постановочным, но если оно правдиво, то Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что обсуждать этот вопрос — не дело Кремля.