Обвинение просит 19 лет для Эльдара Марченко за "организацию теракта"

Обвинение потребовало 19 лет лишения свободы для преподавателя спортивного менеджмента Эльдара Марченко, обвиняемого в организации "теракта, повлекшего крупный материальный ущерб". Процесс проходит в окружном военном суде Москвы.

По версии следствия, Марченко передал украинским спецслужбам координаты гражданского аэропорта Курска, а также координаты другого аэродрома — военного. В августе 2023 года эти объекты подверглись атаке беспилотников. Никто не пострадал.

Как отмечает корреспондент SOTA, данные о расположении аэропорта Курска находятся в открытом доступе.

Марченко не признал вину и заявил, что сотрудники ФСБ пытали его током после задержания, чтобы выбить признательные показания. Врач, посещавшая Марченко через восемь дней после ареста, обнаружила у него на пальцах рук "симметричные полукруглые ссадины с ровными краями длиной 3–4 сантиметра". В суде врач пояснила, что такие следы могут быть электрометками, однако "однозначно это подтвердить невозможно".

Эльдар Марченко — преподаватель, организатор соревнований по автоспорту, в 2020–2022 годах он работал корреспондентом и колумнистом в издании "Вот так".

Sota напоминает, что Марченко задержали 1 август 2024 года, в его доме прошли обыски.

