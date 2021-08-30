Обвинение просит 6 лет колонии по делу о баннере "ФСБ - главный террорист"

Прокуратура попросила приговорить анархистов из Челябинска Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к шести годам колонии общего режима по делу о баннере "ФСБ — главный террорист". Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвокатов подсудимых.

Дело с конца прошлого года рассматривалось в Центральном районном суде Челябинска. Активистов обвиняют в хулиганстве и вандализме по мотивам политической ненависти и вражды.

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Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом, активисты выразили поддержку обвиняемым по делу о так называемом террористическом сообществе "Сеть". Цибуковского, Сафонову и ещё нескольких анархистов уже задерживали из-за этой акции в 2018 году.

Цибуковский рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину. Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли. Они также проходят по делу о вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке в одном из дворов.

В апреле 2020 года после переезда анархистов в Тулу к ним в квартиру пришли с обыском, перевезли обратно в Челябинск и отправили в СИЗО. Через четыре месяца их перевели под домашний арест, который в ноябре прошлого года заменили на запрет выходить из дома по ночам и пользоваться связью.