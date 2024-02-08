Обвинение запросило 8 лет колонии для директора холдинга Ксении Собчак

Прокуратура в ходе судебного разбирательства запросила наказание в виде 8 лет колонии строгого режима для коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак "Осторожно, Media" Кирилла Суханова.
Ещё двух сотрудничавших с Собчак обвиняемых, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева, прокуратура просит приговорить к 7,5 годам колонии каждого.
Суханова, Романовского и Бигаева обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Суханов, по версии следствия, якобы требовал 11 миллионов рублей у гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление негативных материалов о нём в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.
Уголовное дело было заведено после личного заявления Чемезова. Ксения Собчак сначала называла его "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед гендиректором "Ростеха" за "действия коллег".
- Дело против директора и авторов телеграм-канала "Тушите свет" стоит в ряду нескольких других подобных дел о вымогательстве у чиновников и бизнесменов, возбуждённых против журналистов за последние два года. Так, в 2022 году полиция задержала ведущую блога "Адские бабки" Александру Баязитову и бывших администраторов телеграм-каналов "Проект "Сканер"" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Всем им уже вынесли приговоры. Баязитовой дали пять лет колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, а трёх администраторов приговорили к восьми годам колонии строгого режима якобы за вымогательство 470 тысяч рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" и мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко.
- В четверг Хамовнический суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии администратора телеграм-канала "Кремлёвский мамковед" Станислава Садового - его также признали виновным в вымогательстве у топ-менеждера "Ростеха" Бровко.
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