Обвинение запросило 8 лет колонии для директора холдинга Ксении Собчак

Прокуратура в ходе судебного разбирательства запросила наказание в виде 8 лет колонии строгого режима для коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак "Осторожно, Media" Кирилла Суханова.

Ещё двух сотрудничавших с Собчак обвиняемых, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева, прокуратура просит приговорить к 7,5 годам колонии каждого.

Суханова, Романовского и Бигаева обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Суханов, по версии следствия, якобы требовал 11 миллионов рублей у гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление негативных материалов о нём в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.

Уголовное дело было заведено после личного заявления Чемезова. Ксения Собчак сначала называла его "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед гендиректором "Ростеха" за "действия коллег".