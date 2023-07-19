По делу канала "Кремлёвская прачка" арестован ещё один человек

Тверской районный суд Москвы арестовал ещё одного человека, проходящего по делу телеграм-канала "Кремлёвская прачка". Переводчик Денис Савинский, по мнению следствия, тоже являлся администратором канала. Он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. В суде Савинский заявил о своей невиновности. Защита просила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее по этому же делу были арестованы бывший полковник ФСБ Михаил Поляков и предприниматель Александр Санин, причастные к администрированию телеграм-канала. Их обвиняют в вымогательстве 40 миллионов рублей у руководства IT-холдинга "Ланит" за удаление уже существующих негативных публикаций о компании и отказ от размещения таких публикаций в будущем. Публикации выходили в телеграм-каналах "Незыгарь" и "Компромат-ГРУПП" несколько лет назад.
Как сообщает РБК, "Кремлевскую прачку" вместе с десятками других телеграм-каналов в феврале упомянул глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заявив, что "за их авторами и администраторами скоро могут прийти силовики". По словам депутата, "ТГ-шантажисты" создавали и распространяли "компромат-фейки", а затем предлагали обеспеченным бизнесменам и медийным лицам оплатить "блок на негатив", предусматривающий отсутствие публикаций, порочащих репутацию.
- У "Кремлёвской прачки" более 260 тысяч подписчиков. Последнее сообщение – об обвинениях в неблагодарности Украины со стороны стран Запада – опубликовано вечером 13 июля.
- В конце прошлого года в России возбудили несколько уголовных дел о вымогательстве у сотрудников "Ростеха". В мае трёх бывших администраторов телеграм-каналов Riddle и "Проект СКАНЕР" суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы каждого.
- По делу о вымогательстве у топ-менеджеров "Ростеха" проходят ещё трое обвиняемых – бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Life Тамерлан Бигаев. Суд закрыл процесс от слушателей и прессы.
- По делу о вымогательстве у Промсвязьбанка в СИЗО находится бывшая журналистка "Коммерсанта" и "Известий" Александра Баязитова.
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